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空汙從中南部擴散！ 北北桃深夜「紅害」 周一西半部空品仍差

高屏溪口有嬌客 最美鴨子「翹鼻麻鴨」現蹤

中央社 / 高雄21日電
南台灣久旱不雨，河川水位下降，109年底以來有些水域發生水鳥或黑面琵鷺死亡意外，疑和水質不佳有關；不過高屏溪口近半個月來還有有著「最美鴨子」之稱的美鳧現蹤，讓關切生態的民間社團感到十分高興。（林園愛鄉協會提供） 中央社
南台灣久旱不雨，河川水位下降，109年底以來有些水域發生水鳥或黑面琵鷺死亡意外，疑和水質不佳有關；不過高屏溪口近半個月來還有有著「最美鴨子」之稱的美鳧現蹤，讓關切生態的民間社團感到十分高興。（林園愛鄉協會提供） 中央社

乾旱不雨，河川水位下降，但高屏溪口嬌客現蹤，有最美鴨子封號的翹鼻麻鴨流連覓食。林園愛鄉協會理事長陳俊強今天說，一隻翹鼻麻鴨在河口悠游2個星期，不少鳥友爭睹風采。

南台灣久旱不雨，河川水位下降，去年底以來有些水域發生水鳥或黑面琵鷺死亡意外，疑和水質不佳有關；不過高屏溪口近半個月來還有翹鼻麻鴨現蹤，讓關切生態的民間社團感到高興。

翹鼻麻鴨又名花鳧，由於牠有翹嘴，外型酷似迪士尼動畫的唐老鴨，羽翼色澤鮮豔，模樣可愛，所以被稱為「最美鴨子」。牠的生態主要在淡水湖泊、河流、鹽池、鹽田及海灣等濕地，分布於中國東北、華北一帶，越冬時以東南沿海一帶的亞熱帶為活動區域。

陳俊強表示，春暖花開之際正是過境鳥類準備北返時節，此時可以在高屏溪口看到花鳧，令人興奮。他指出，南台灣較少見花鳧，這次距離上次現蹤高屏溪口約10年之久。

「最美鴨子」流連高屏溪口的消息讓鳥友驚喜，不少人攜帶高倍望遠鏡爭睹花鳧風采，也有人佇足拍攝牠覓食的身影，用影像記錄棲息動態。

高屏溪 濕地

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