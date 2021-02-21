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美國成功複製首隻瀕危物種「黑足雪貂」 近70天成長過程曝光

香港01 / 何文翰
2020年12月11日首度複製黑足雪貂伊麗莎白・安（Elizabeth Ann）和兄弟姐妹及代母待在一起。圖／美國魚類與野生動物管理局黑足雪貂國家保育中心
2020年12月11日首度複製黑足雪貂伊麗莎白・安（Elizabeth Ann）和兄弟姐妹及代母待在一起。圖／美國魚類與野生動物管理局黑足雪貂國家保育中心

美國科學家2020年12月10日成功複製一隻瀕臨滅絕的黑足雪貂，取名為伊麗莎白・安（Elizabeth Ann），美國魚類與野生動物管理局（US Fish and Wildlife Service）終在2021年2月18日公布消息，並形容這是一個科學突破。

黑足雪貂是北美獨有的土生雪貂，曾一度被認為已經絕種。不過美國懷俄明州（Wyoming）一位牧場主人1981年於自己的土地上發現一群黑足雪貂。這群雪貂其後被捕捉，而為了復育這個物種，雪貂繁殖計劃亦開始，但當中只有7隻野生的雪貂留下後代，而現存的所有黑足雪貂都與牠們有關。

科學家今次複製的不是這7位祖先，而是一隻名為威拉（Willa）的黑足雪貂。牠是最後一批被人捕捉的野生雪貂，沒有留下後代的威拉在1988年死亡。

懷俄明州漁獵部（Game and Fish Department）保存牠的基因，並將其組織樣本送往聖地牙哥動物園全球組織（San Diego Zoo Global），為多年後的培植計劃提供有望成功的細胞。

科學家終在2020年12月10日用威拉的細胞複製出一隻名為伊麗莎白・安（Elizabeth Ann）的黑足雪貂。牠不會被放歸野外，而是會留在其出生地——科羅拉多（Colorado）的設施內生活，以供研究。

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文章授權轉載自《香港01》

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