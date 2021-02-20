快訊

直播／又是出關自費採檢確診！新冠境外+1 為菲籍20多歲男

澳網／CNN訪謝淑薇談女單決賽 支持布蕾迪逆勢奪冠

影／感人！黑面琵鷺食物中毒 獸醫師細心照料回歸自然

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
嘉義縣農業處長許彰敏揭開箱子，黑面琵鷺走出回歸自然。圖／嘉義縣農業處提供
嘉義縣農業處長許彰敏揭開箱子，黑面琵鷺走出回歸自然。圖／嘉義縣農業處提供

近月寒流來襲，嘉義縣沿海養殖漁業災情慘重，魚隻大量死亡，不及清理的魚屍遭野鳥誤食，其中的肉毒桿菌導致黑面琵鷺食物中毒；好消息是近期有2隻黑面琵鷺在診治下，今天上午在布袋溼地周邊野放，回歸自然。

嘉義縣政府農業處自1月30日起至2月4日，陸續接獲野鳥學會通報，在布袋濕地周邊舊五區、八區及九區鹽田有9隻黑面琵鷺死亡及出現軟頸、翅膀下垂、無法站立、虛弱等症狀。

其中2隻緊急送往特有生物保育中心救治，確診為肉毒桿菌毒素中毒，經統計，有 7 隻黑面琵鷺死亡，另2隻經抗肉毒桿菌毒素血清，狀況已改善，可站立及食用活魚，經獸醫師評估可回歸自然，今天上午10時，在布袋鎮新塭變電所旁野放。

中華鳥會專案經理洪貫捷說，氣溫變化大的時候，魚會死掉，若沒有好好清理，就會有細菌滋長，「等於食物壞掉」，雁鴨科或鷺科鳥類若誤食就會拉肚子、食物中毒。

嘉義縣布袋鎮是黑琵度冬重要棲地，布袋鹽田因提供安全的棲息環境及足夠的食物來源，度冬族群明顯增加，106 年1月13日記錄到513隻，107年1月19日記錄到559隻，108年在1月25日記錄到488隻，109年在1月26日記錄到550隻，足見布袋棲地保育之必要性。

農業處長許彰敏說，近年縣府會辦理黑面琵鷺及其他候鳥傷病救援演練與棲地整備工作，召集嘉義林管處、特有生物中心、野鳥、生態保育學會等保育團體共同參加，提升緊急應變處理能力。

許彰敏希望養殖戶共同愛護黑面琵鷺，魚池裡面如果有病死魚的話，把它撈起來才能避免黑面琵鷺死亡，如發現鳥類異常傷亡，應立即撥打電話05- 3620123#8803，請求救援。

黑面琵鷺在經歷診治和復健後，今天上午在嘉義縣布袋沿海回歸自然。記者莊祖銘／攝影
黑面琵鷺在經歷診治和復健後，今天上午在嘉義縣布袋沿海回歸自然。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣農業處長許彰敏揭開箱子，黑面琵鷺走出回歸自然。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣農業處長許彰敏揭開箱子，黑面琵鷺走出回歸自然。記者莊祖銘／攝影

黑面琵鷺 食物中毒 嘉義

延伸閱讀

黑面琵鷺悲歌6天死6隻！嘉縣驚見黑琵暴斃

退役將軍讀軍校時救險滅頂男童 半世紀後他尋恩人致謝

巧合？布袋第三漁港連兩起男子墜海亡 警方全力調查中

布袋廢鹽灘區2隻黑面琵鷺暴斃 送驗查死因

相關新聞

影／感人！黑面琵鷺食物中毒 獸醫師細心照料回歸自然

近月寒流來襲，嘉義縣沿海養殖漁業災情慘重，魚隻大量死亡，不及清理的魚屍遭野鳥誤食，其中的肉毒桿菌導致黑面琵鷺食物中毒；好...

保育類食蟹獴出沒新竹香山 農民驚喜歡迎稀客造訪

新竹市香山區前天接獲民眾通報，表示在田間發現有「膨尾貍」誤入捕鼠籠被捕捉，產發處生態保育科派員到場後確認就是俗稱膨尾貍的...

罕見大翅鯨蘭嶼現蹤！ 鄉民：今年飛魚會大豐收

罕見的大翅鯨（座頭鯨）今早出現在台東蘭嶼椰油海域，蘭嶼椰油國小老師顏子矞拍下po上網分享。專家表示，每年春季是大翅鯨隨黑...

台南搶救綠蠵龜！外殼遭海草纏繞擱淺 奄奄一息

海巡署第六巡防區指揮部昨天下午接獲成大鯨豚研究中心王浩文教授通報，在台南市網仔寮沙洲發現1隻活體海龜擱淺，立即通知第11...

綠島來了少見嬌客「五腳虎」 潛水教練興奮分享

台東綠島海域日前有潛水教練發現一隻相當少見的「躄魚（俗稱五腳虎）」，在海底行走的可愛模樣被拍攝下來上傳臉書分享，引起網友...

「全球最病態獵遊行程」曝光！ 付70萬即可射殺瀕危黑犀牛

全美最大規模狩獵特展今年因為疫情取消實體展覽，但線上仍有近850家廠商推出320種不同類型動物，如河馬，獅子，豹子，北極熊和美洲獅的狩獵行程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。