影／感人！黑面琵鷺食物中毒 獸醫師細心照料回歸自然

近月寒流來襲，嘉義縣沿海養殖漁業災情慘重，魚隻大量死亡，不及清理的魚屍遭野鳥誤食，其中的肉毒桿菌導致黑面琵鷺食物中毒；好消息是近期有2隻黑面琵鷺在診治下，今天上午在布袋溼地周邊野放，回歸自然。

嘉義縣政府農業處自1月30日起至2月4日，陸續接獲野鳥學會通報，在布袋濕地周邊舊五區、八區及九區鹽田有9隻黑面琵鷺死亡及出現軟頸、翅膀下垂、無法站立、虛弱等症狀。

其中2隻緊急送往特有生物保育中心救治，確診為肉毒桿菌毒素中毒，經統計，有 7 隻黑面琵鷺死亡，另2隻經抗肉毒桿菌毒素血清，狀況已改善，可站立及食用活魚，經獸醫師評估可回歸自然，今天上午10時，在布袋鎮新塭變電所旁野放。

中華鳥會專案經理洪貫捷說，氣溫變化大的時候，魚會死掉，若沒有好好清理，就會有細菌滋長，「等於食物壞掉」，雁鴨科或鷺科鳥類若誤食就會拉肚子、食物中毒。

嘉義縣布袋鎮是黑琵度冬重要棲地，布袋鹽田因提供安全的棲息環境及足夠的食物來源，度冬族群明顯增加，106 年1月13日記錄到513隻，107年1月19日記錄到559隻，108年在1月25日記錄到488隻，109年在1月26日記錄到550隻，足見布袋棲地保育之必要性。

農業處長許彰敏說，近年縣府會辦理黑面琵鷺及其他候鳥傷病救援演練與棲地整備工作，召集嘉義林管處、特有生物中心、野鳥、生態保育學會等保育團體共同參加，提升緊急應變處理能力。