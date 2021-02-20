聽新聞
test
0:00 / 0:00
保育類食蟹獴出沒新竹香山 農民驚喜歡迎稀客造訪
新竹市香山區前天接獲民眾通報，表示在田間發現有「膨尾貍」誤入捕鼠籠被捕捉，產發處生態保育科派員到場後確認就是俗稱膨尾貍的食蟹獴，立即送往新竹市立動物園救治，但經獸醫檢查並無受傷，昨天決定原地野放，特生中心則表示這是食蟹獴首次在香山農耕區域被發現，會再進行田野調查。
產發處長張力可說，食蟹獴誤入捕鼠籠被送往新竹市立動物園檢查後結果非常健康，獸醫研判牠只是有點餓，因此餵食雞肉後很快就吃完，也正常排泄，觀察確認無礙後便決定可原地野放；獸醫陳致吟則表示，原來捕鼠籠內並未放置肉類，可能是因為籠內有老鼠氣味，吸引食蟹獴進入誤觸機關被捕。
食蟹獴因全身有質硬而膨鬆的毛，像農民的簑衣，因此又稱「棕簑貓」，也俗稱「膨尾貍」，是中低海拔食肉目哺乳類，屬於二級保育類，在台灣的族群屬於特有亞種，主要棲息在乾淨溪流附近的森林，溪流生態狀態相當重要，是現存唯一仰賴溪流討生活的食肉目動物。
產發處生態保育科表示，這是新竹市第一次救傷食蟹獴，這種食肉目野生動物通常喜歡棲息在乾淨的溪流附近森林中，顯然新竹市香山地區淺山保育良好，才能吸引食蟹獴棲息；特生中心主秘鄭錫奇則指出，為什麼食蟹獴會出現在香山農耕區域，仍有待田野調查野生族群生存狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言