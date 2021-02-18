快訊

創作還是破壞？虎尾建國眷村「一線之隔」的塗鴉衝突

陳時中抱怨疫苗遭攔截後 德國BNT疫苗承諾會售給台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「全球最病態獵遊行程」曝光！ 付70萬即可射殺瀕危黑犀牛

聯合新聞網 / 綜合報導
美國人道主義協會認為疫情並沒有減緩戰利品狩獵行為，野外動物仍遭受慘忍屠殺。圖擷自Infinito Safaris
美國人道主義協會認為疫情並沒有減緩戰利品狩獵行為，野外動物仍遭受慘忍屠殺。圖擷自Infinito Safaris

美國達拉斯獵遊俱樂部（Dallas Safari Club）年度大會，每年釋出數百個狩獵行程，為全美最大規模的狩獵特展。今年因為疫情取消實體展覽，但線上仍有近850家廠商推出320種不同類型動物，如河馬，獅子，豹子，北極熊和美洲獅的狩獵行程。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，上週末線上展覽還以18,300英鎊（約合新台幣70萬元）售出黑犀牛的獵遊行程。黑犀牛是地球上3,000種極度瀕危物種之一。而這個獵殺行動竟獲當地政府核准。

展覽中不但能見到暢銷的「非洲五霸」（獅、非洲象、非洲水牛、豹和黑犀牛）獵殺行程，也能看見「十小」10種小型跳羚的獵殺行程。

英國非營利組織「禁止戰利品狩獵運動（Campaign to Ban Trophy Hunting）」發起人貢薩爾維斯（Eduardo Goncalves）直批狩獵特展是全球最病態的活動：「沒人性的暴發戶撒數千英鎊射殺瀕危的黑犀牛，而且現在連美麗的小型動物好比大耳狐（Bat-eared fox）也成為受害者。」

線上狩獵特展還販售多種動物皮製成的珠寶，例如一對價值50英鎊（約合新台幣1950元）的象皮耳環和一條價值36英鎊（約合新台幣1400元）的河馬皮項鍊。

報導指出，達拉斯獵遊俱樂部的展覽粗估帶入超過250萬英鎊（約合新台幣9700萬元）的收益。該俱樂部正積極抵制野生動物保護措施。

美國人道主義協會（Humane Society of the United States）執行長布蕾克（Kitty Block）認為疫情並沒有減緩戰利品狩獵行為，野外動物仍遭受慘忍屠殺。布蕾克痛批獵人在全球數百萬人因疫情受苦的情況下，「還花費數百萬美元周遊列國進行大屠殺，只為了炫耀自己殺死動物的照片。」

屠殺 河馬 非洲 大象 北極熊

延伸閱讀

不滿兒成績差…狠父拿刀刺殺小六生 法官卻說「沒有殺意」輕判

帶新朋友回家！媽見4歲兒身旁站一頭小鹿 無違和合影萌翻萬人

變態男害2命！先殺父提頭顱逛大街 再殺友人扯腸當圍巾

不想癌逝哥哥火化！他找朋友出主意 灌醉殺害路人頂替火葬

相關新聞

「全球最病態獵遊行程」曝光！ 付70萬即可射殺瀕危黑犀牛

全美最大規模狩獵特展今年因為疫情取消實體展覽，但線上仍有近850家廠商推出320種不同類型動物，如河馬，獅子，豹子，北極熊和美洲獅的狩獵行程。

【動物冷知識】被誤會80年！暴龍首次出土竟被當「長臂三爪猛獸」

哈囉大家好，我是帽帽！ 今天我們來看恐龍的冷知識！

中部漁民捕到保育類鬼蝠魟 通報並釋回不算觸法

中部地區傳有漁民捕獲鬼蝠魟，由於鬼蝠魟在109年已列入保育名錄，海洋保育署提醒民眾，如果意外捕獲，只要通報混獲生物資訊並...

板橋生命教育園區設認養展示牆 可愛毛寶貝秀沙龍照

新北市政府動保處位在板橋的毛寶貝生命教育園區，新的一年來臨，特別設立毛寶貝認養展示牆專區，讓民眾來動物之家認養時，可以先...

初四迎財神！北市動物園非洲象也瘋「福袋」

今天是農曆大年初四，民眾忙著「迎財神」，台北市立動物園也幫園內非洲象準備福袋大禮包，為新的年度討個好兆頭，福袋內包括香蕉...

真的是萬「瘦」之王！ 壽山動物園獅子因病竟骨瘦如柴

有民眾春節期間到高雄壽山動物園遊玩，拍到一隻獅子瘦得僅剩皮包骨，照片PO到臉書「爆料公社」，網友驚呼太誇張，由於去年壽山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。