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中部漁民捕到保育類鬼蝠魟 通報並釋回不算觸法
中部地區傳有漁民捕獲鬼蝠魟，由於鬼蝠魟在109年已列入保育名錄，海洋保育署提醒民眾，如果意外捕獲，只要通報混獲生物資訊並盡速釋回海中，就不會觸法。
海保署今早6點多接獲海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所通報，中部地區有漁民意外捕獲鬼蝠魟，隨即指派海洋保育巡查員到場處置，經記錄、採取肌肉樣本後，請船長將魚體釋回海中。
梧棲安檢所通報一艘拖網漁船疑似捕獲鬼蝠魟，經確認是尾雌性雙吻前口蝠魟，體長230公分，寬520公分。船長表示，漁船撈捕的主要魚種是為鰆、白腹仔、鯧魚及竹筴魚，這次捕獲鬼蝠魟，十分意外。
海保署表示，鬼蝠魟屬有「雙吻前口蝠鱝」、「阿氏前口蝠鱝」兩種，雙吻前口蝠鱝體盤寬可達910公分，是體型最大的魟魚，能長距離季節性洄游，分布於三大洋熱帶、亞熱帶海域，就算是攝食、交配群聚的個體數，通常也不超過30尾。
鬼蝠魟體型大，成長緩慢，8到12歲才成熟，每4到5年才生一胎，一胎只生一尾，已被世界自然保育聯盟列入瀕危等級，華盛頓公約2014年9月列為貿易管制物種，台灣農委會2018年公告禁捕，海洋委員會2020年6月列入海洋野生保育類物種。
海保署表示，鬼蝠魟易被流刺網、拖網、延繩釣、定置網等方式捕獲，但據野生動物保育法規定，列入保育的野生動物未經許可不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖及其他利用。
但海保署針對鯨豚、海龜、鯨鯊、鬼蝠魟屬等易誤捕保育物種，訂有意外捕獲通報機制，漁民及相關業者在海上作業時，倘若意外捕獲海洋保育類野生動物，只要依「意外捕獲通報表」將混獲之物種、體長、捕獲時間、經緯度等必要資訊記錄下來通報，並儘速將生物釋回海中，就無須擔憂違法。
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