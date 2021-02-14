貴賓狗因飼主患罕見「鬆皮症」被迫分開 窩心狗狗隔空一招令她淚崩

不少生理或心理上的長期病患者也會獲配對服務犬，經過專業訓練的狗狗不但能為飼主提供日常協助，更重要的是，能給予他們精神上的支持。外國有一位飼主因天生患有罕見病而須住院治療，被迫和服務犬分開兩周。期間，他們進行了一次視像對話，而狗狗的反應更讓她驚喜又感動，瞬間淚崩。

來自美國的狗狗Moxie現時接近3歲，是迷你貴婦及金毛尋回犬的混種。牠出生後就被訓練成為服務犬，其飼主Katie Harris患有一種俗稱「鬆皮症」的罕有遺傳病，令她非常容易受傷。早前，Kate因需進行手術而住院兩周，意味著她不得不和Moxie分開好一陣子。

Katie親身體驗到服務犬如何改變長期病患者的人生，因此她也致力將這計劃的好處向他人推廣。為了讓更多人認識和了解服務犬，她亦開設了一個名為Adventure with Moxie的網站，為推廣服務犬計劃而進行籌款及義賣的工作。

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文章授權轉載自《香港01》