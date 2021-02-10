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拉布拉多尾隨警察進派出所白吃白住 警哀號飯量太大：飼主速來認領

香港01 / 李納德／報導
南京1隻狗狗尾隨民警回去派出所。（微博影片截圖）
南京1隻狗狗尾隨民警回去派出所。（微博影片截圖）

近日南京1間派出所迎來「特別客人」，1隻走失的拉布拉多尾隨民警入派出所「報案」，更留在派出所內搖尾討食物，令警方特意去買狗糧給牠吃。不過，民警之後發現狗狗「飯糧很大」，呼籲狗主速來認領，笑翻不少網友。陸媒指，狗主日前已去到派出所領回狗狗，解釋之前睡覺時沒有關好門，才會讓狗狗有機會偷走出門玩。

陸媒報導，江蘇南京有隻拉布拉多走到派出所「白吃白住」，引起網友關注。事源有隻巧克力色的拉布拉多日前跟隨1名男性民警，由大街跟到秦淮公安分局淮海路派出所，入內後不停搖尾巴示好。民警見狀就用杯子裝水給牠喝，還出去買狗糧給牠吃，並將牠放在個狗籠中，但卻發現這隻「自來狗」原來是大胃王，「飯量大，希望狗主速來認領」。

由於牠食量太大，民警呼籲狗主從速領回。（微博影片截圖）
由於牠食量太大，民警呼籲狗主從速領回。（微博影片截圖）

從影片所見，狗狗由大馬路中央就一直跟住民警，民警沒有主動理會牠，只是間中轉頭看一下，但狗狗連彎都跟着一起轉，緊緊尾隨，最後雙雙回到派出所，警員主動拿水給牠喝，還拿出狗糧和香腸給牠吃，被眾多陌生民警圍住也不怕，當自己家。

媒體聯絡該派出所，他們稱狗狗的名字叫珍環，今年已11歲，事件其實發生於1月31日，當時狗狗跟着民警入派出所，牠很乖一見人就搖尾巴，所以才主動買狗糧給牠吃，但發現牠食量非常大，故一度呼籲牠的主人速來領走。

民警將狗狗安置在一個籠內。（微博影片截圖）
民警將狗狗安置在一個籠內。（微博影片截圖）

狗主已於2月4日到派出所領回小狗，他解釋是睡覺時沒關好門，令狗狗自己偷走出去，已告誡他一定要看管好小狗，而且要買狗繩避免牠偷走。

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文章授權轉載自《香港01》

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