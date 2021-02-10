6年追不到女友...至少還有朋友 紅毛猩猩雄大回家了！

新竹市立動物園的紅毛猩猩「雄大」睽違6年，又要重新跟大家見面了。原來牠一度前往台北市立動物園找女友，但生性太害羞，始終單身，雙方園區討論後，決定送雄大回家，新竹市立動物園也以全新展區迎接。目前雄大已適應近一個月，準備亮相。

園長楊礎遠說，32歲的雄大身高150公分、體重70多公斤，智商達6歲小孩。感謝台北市立動物園對雄大的悉心照料，雄大不僅個性更加活潑，還學會「刷牙」，更能平靜接受抽血等照護。之前還在台北動物園還會玩撿寶特瓶吃零食的遊戲。

此次雄大回家，雙方園區工作人員多次往返場勘演練，當天還有專業獸醫與動物運輸人員隨行在側，負責照顧的保育員們忍不住紅了眼眶，還塞了許多蔬果給雄大當伴手禮。

為迎接雄大回家，園方還與清大學生一同合作改造展場，首先為了讓雄大可四處移動，製作多個繩索，接著還設置高低平台及水袋吊床，讓牠享受不同遮蔽歇息處。

看到新佈置，雄大興奮走遍展場各角落。楊礎遠說，雄大從前在新竹動物園期間都不曾玩弄布景，此次回歸他不僅撥弄石頭，還玩樹枝。寒流來襲時更一口喝掉園方提供薑汁牛奶，適應期良好。