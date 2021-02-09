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黑面琵鷺悲歌6天死6隻！嘉縣驚見黑琵暴斃
嘉義縣沿海東石鄉及布袋鎮濕地，是冬候鳥抵台渡冬樂園，但布袋鎮廢鹽灘區濕地，最近發現數隻暴斃，或軟腳虛弱倒臥沙灘上的珍稀保育黑面琵鷺，動保人員送檢，初步診斷為肉毒桿菌毒素中毒，確切結果須待檢驗報告出爐。
縣府畜產保育科說，去年此時共有15隻黑琵死傷，其中8隻死亡7隻救活野放，今年元月30日起至2月4日，陸續接獲中華民國野鳥學會及高雄市野鳥學會通報，布袋濕地周邊舊五區、八區及九區鹽田有黑面琵鷺死亡及出現軟頸、翅膀下垂、無法站立、虛弱等症狀。
經統計有6隻黑琵發現時死亡，由家畜疾病防治所進行採樣送驗。另有3隻送醫後，獸醫師診斷為肉毒桿菌毒素中毒，立即施以抗肉毒桿菌毒素血清注射，經急救後，其中1隻黑面琵鷺研判因肌肉麻痺造成呼吸困難而死亡，另2隻健康狀況逐漸恢復中。
畜產保育科指出，肉毒桿菌在一般土壤為常見菌種，肉毒桿菌會在腐爛魚類大量增殖並釋出毒素，黑面琵鷺往往因誤食到這些腐爛魚類造成中毒；期間雖未發現魚屍，農業處將加強巡查，以減少黑面琵鷺接觸肉毒桿菌毒素的機會。
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