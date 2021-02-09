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超震驚！狗狗避野豹追趕衝廁所 同困7小時結局神展開

香港01 / 謝茜嘉／報導
男子竟發現家中的狗狗與野豹同困在廁所內長達7小時，其間竟相安無事，結果令他十分震驚。（prajwalmanipal@Twitter圖片）
男子竟發現家中的狗狗與野豹同困在廁所內長達7小時，其間竟相安無事，結果令他十分震驚。（prajwalmanipal@Twitter圖片）

弱肉強食本來就是大自然的基本法則，不過有印度巿民日前驚見震憾一幕！原來有隻狗狗為了逃避野豹追趕，荒不擇路下躲進主人家中廁所內，不料野豹追至，此時屋主剛好想去廁所，卻在門口見到1條豹尾露出，大驚下把門關上及報警。其後專業人員到場，狗狗與野豹已同困在廁所長達7小時，但野貓竟未有上演廝殺場面，反而與狗狗各佔廁所一角，雙方竟相安無事，令屋主感到十分震驚。

居於印度卡納塔克邦（Karnataka）的網友賈亞拉客希米（Jayaalakshmi）於Twitter上載相片，表示日前遇上驚嚇一幕。他稱家人早上時準備去廁所，就在門口見到一條豹尾露出，擔心驚動到野豹會受到攻擊，於是趕緊把廁所門鎖上，並請求專業人士前來協助處理。

不過當專業人士到場時，打開廁所門卻驚見原來屋中的狗狗Bollu也同樣在廁所內，與野豹隔着馬桶各佔一角，估計牠們最少「共處一室」達7小時，但廁所沒有絲毫混亂或打鬥痕跡，相信狗狗和野豹在這段時間內「和平共處」，情況令人嘖嘖稱奇。

賈亞拉客希米當時有拍下廁所內的奇景，他本來從廁所屋頂偷拍內裏情況，可見Bollu戰戰兢兢的瑟縮在一角，不時「面壁」背向野豹，而敏銳的野豹見到鏡頭即企圖撲上前，嚇到賈亞拉客希米即刻走開。

當地救護隊員（Raghavendra）估計Bollu應是在晚上想避開野豹的追趕而衝入廁所躲避，不料野豹又跟着進來，結果牠們被困一室。救護隊本來想先拆除廁所屋頂，再用大型捕繩網把野豹擒住，但因驚動了牠，結果被牠趁機逃走，如此結局令附近居民相當不滿。

Raghavendra則稱，初步估計該頭野豹大約5歲，體重約80到100公斤，因此要從人類的陷阱中逃脫並非難事，慶幸的是牠在逃走的過程中並無導致任何人受傷。

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文章授權轉載自《香港01》

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