影／自認是狗！反骨綿羊遇上邊境牧羊犬 天天追逐佔上風

英國61歲男性英格萊德（Ronnie Ingledew）發現家裡6歲邊境牧羊犬米斯特（Mist）常在花園裡暴衝，後面跟著綿羊荷普（Hope）。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，英格萊德跟妻子菲麗帕（Philippa）、兒子納特（Nat）去年四月將瀕死的荷普救回家。荷普恢復健康後，時常在花園追著米斯特跑，甚至想辦法圍堵米斯特。讓英格萊德看了不禁莞爾：「荷普是不是搞錯了，牠才是該被狗兒追著跑的羊啊，怎麼腳色顛倒了。」

英格萊德透露一羊一狗每天都會出現3到4次激戰，而天生反骨的荷普總能佔上風：「我們沒有圈養荷普，所以牠總是自由地四處徘徊，一旦發現米斯特，牠就會開始追趕米斯特。」

英格萊德說荷普剛到他們家時生命垂危，他們把牠安置在廚房地板上，還得不分晝夜地用管子餵食牠，「結果現在精力旺盛。」米斯特當時意識到小羊荷普體弱多病還會照顧牠，荷普長大變壯後，一逮到機會就會追逐米斯特。

英格萊德表示：「雖然荷普現在跟其他羊一起睡，但牠總認為自己是狗，當我們外出散步時，牠甚至會跟在我們身後。」