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北市動物園又有喜 馬來貘「貘莉」懷孕中

中央社 / 台北6日電
馬來貘示意圖。 圖／台北市立動物園提供
馬來貘示意圖。 圖／台北市立動物園提供

北市動物園今天與馬來西亞交流野生動物保育，並表示馬來貘「貘莉」懷孕中，馬來西亞駐台機構期待為寶寶取名。

台北市立動物園表示，北市府涉外事務副執行長益子翔今天率領團隊，陪同馬來西亞友誼貿易中心首席代表何瑞萍（Sharon Ho Swee Peng）及幕僚，到動物園參觀大貓熊館、熱帶雨林區及穿山甲館，並聆聽園方分享推展野生動物保育的經驗，期盼共同強化雙方野生動物保育的專業交流與合作。

動物園表示，一直與馬來西亞動物園和保育機構維持密切聯繫。而馬來貘「貘莉」懷孕中，馬來西亞友誼貿易中心表示很高興，並期待能為馬來貘寶寶命名。

動物園指出，自2006年起，即與馬來西亞動物園界或保育機構持續交流，除與同為東南亞動物園暨水族館協會（以下稱SEAZA）成員的馬來西亞國家動物園（ZooNegara）、馬六甲動物園（Zoo Melaka）與太平動物園（Zoo Taiping）等舉辦獸醫訓練工作坊及動物調度交流。

此外，也與侏儒象、紅毛猩猩、馬來熊等保育機構保持互動，希望翻轉野生動物面臨快速滅絕危機的趨勢，為維護亞洲地區生物多樣性努力。

動物園說，婆羅洲侏儒象野外族群量估計不到2000隻，但當地熱帶雨林持續被砍伐轉種油棕樹，造成野生侏儒象原生棲地大幅縮減與破碎化，也迫使侏儒象進入農園覓食，造成人象衝突。

動物園2015年即與日本北海道旭山動物園攜手合作，進行婆羅洲侏儒象的保育計畫，並於2015年及2016年兩度前往馬來西亞沙巴，辦理動物麻醉獸醫師訓練工作坊，增加動物救傷存活率。

另外透過跨機構合作，提升極度瀕危物種域外族群管理，2016年動物園擔任SEAZA紅毛猩猩管理計畫的主協調人時，曾協助調度新加坡動物園的雄性個體加入太平動物園進行繁殖配對，並於2017年、2019年及2020年順利繁衍後代。

動物園 馬來西亞 獸醫師

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