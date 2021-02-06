加拿大小鎮警告牌「不要讓駝鹿舔你的車」原來是為保護人類

加拿大的官方公告總是讓人摸不著頭緒，不但外國人看起來匪夷所思，連當地人看起來也霧煞煞。位於加拿大艾伯塔省（Alberta）的「賈斯珀」（Jasper，位於阿薩巴斯卡河谷中，是賈斯珀國家公園的商業中心），早前張貼了一個警示路標：「不要讓駝鹿舔你的車」！

駝鹿，是世界上最大的鹿科動物，是駝鹿屬下的唯一種。以雄性的掌形鹿角為特徵。而之所以有這種警告，原來，這都要歸咎於駝鹿們太過沉迷於鹽分了。一切都是因為他們身體需要這些鹽分。這裡的駝鹿，本來就是習慣在湖邊舔鹽巴，但隨著山林間道路的開通，牠們注意到了人類的車來車往的馬路，是個攝取鹽分的好地點。

由於加拿大屬於冰天雪地的天氣，冬天的馬路就得灑鹽來融雪，所以車子底盤如果沒有噴防鏽劑的話，很快就會爛掉。而由於在汽車行駛的過程中，會把地上的鹽捲進來或被前車噴上來，因此冬天的車子也是覆蓋了滿滿的鹽巴。所以，駝鹿們也慢慢知道，車子可以舔！

幾百公斤的駝鹿，易造成行車事故

但是，乍看可愛又有趣的行為，其實卻是很危險的。一旦駝鹿習慣了舔車，這樣牠們看到車子就會想要靠近，這樣也容易造成交通事故。跟駝鹿對撞可是相當危險又可怕的事情，因為牠們很高大，若高速行駛的車子撞到牠們修長的腳，牠們的角會因為槓桿原理而刺破車窗，讓人受傷，甚至有生命危險。

加拿大艾伯塔省（Alberta）賈斯珀市（Jasper）早前張貼了一個警示路標：「不要讓駝鹿舔你的車」！（Twitter）

讓駝鹿跟汽車碰撞後，幾百公斤的鹿身會直接砸進車裡，也不會有任何緩衝，這對人車的破壞力非常可怕。甚至連瑞典也發展出了名為「Moose test」（駝鹿測試）的測試：這是一種在瑞典用於測試車輛躲避前方突然出現的障礙的應急性能的測試。這一個測試，在瑞典已有了幾十年的歷史，後來還間接的讓包括賓士在內的車廠大規模召回不合格的車輛，並且加速電子控制系統（esc）的發展，在歐洲這甚至是標準配備，除了大幅提升汽車性能之外，也救了很多人命。

此外，在日本也有很多鹿因為需要鹽，而不小心進入鐵道而被撞死。由於駝鹿造成的車禍事故大幅提升，當地的國家公園才會發出這個公告，希望大家看到駝鹿靠近時，不要讓牠們接近，可以緩緩地把車子開走。保護自己，也保護牠們！

有民眾拍下汽車遭駝鹿舔的情形。（YouTube C.J Himself）

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文章授權轉載自《香港01》