一團白窩坐墊完美融合！倉鼠啃小米一臉滿足 網喊：根本天使

除了貓、狗，體型小隻，外表可愛的倉鼠，也是許多人飼養寵物時的選擇。最近就有日本飼主，分享了家中的可愛倉鼠照，引來許多網友的討論。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「平 ハムスター」，最近PO出兩張照片分享。能看到在圖像中，有隻白色的倉鼠，正靠在一個白色坐墊中心部的空洞，津津有味地吃著小米。由於大小實在太合適，看起來幾乎是融為一體。

事實上「平 ハムスター」平常就喜歡在社群網站上，分享可愛的倉鼠圖。比方說倉鼠在紙筒內探頭出來、或者裝在小布袋裡、縮在毛毯中等等的照片。而這些可愛的倉鼠也成功擄獲不少網友，IG追蹤人數已經超過五萬人。

倉鼠可愛的模樣，引起不少網友的回響，表示「太可愛了」、「好讓人興奮」、「能讓倉鼠變成廢人的沙發」、「好羨慕，我養的那隻要是這麼放鬆就不會吃飯」、「一臉滿足啊」、「好治癒喔」、「表情真不錯」、「珍貴的畫面」、「根本天使吧」。