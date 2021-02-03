有夠可愛！旅美大貓熊美香、添添瘋滑雪 16萬粉絲被萌翻

美國華府地區上週降下大雪，市民難敵寒冷天氣，紛紛躲避在室內，但華府國家動物園裡的大貓熊美香（Mei Xiang）和添添（Tian Tian）反而樂壞了！

美國華府史密森尼國家動物園（Smithsonian's National Zoo）日前在推特上PO出一段影片，美香和添添躺在厚厚積雪上，把雪地當成天然溜滑梯，不斷變換各種姿勢在雪堆上翻滾「滑雪」，甚至從山坡滑下後馬上再爬回高處，興奮得重新再滑一次，或是躺在雪地上連續翻滾，玩得不亦樂乎，這段影片PO上網後引來16萬粉絲按讚轉發。

2000年12月，美香和添添從中國四川被送到美國華府國家動物園生活，至今在美國已長住20年。根據動物園方報告，史密森尼國家動物園和中國野生動物保護協會（CWCA）之間的貓熊繁殖研究合作協議原只到去（2020）年12月底，但日前園方已和史密森尼保護生物學研究所和中國野生動物保護協會簽訂延長至2023年12月7日。