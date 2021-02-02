快訊

上周才跟經濟部開會 世界先進副總劉啟光昨晚驟逝

獨／尾牙變調淪地獄 雞排妹淚揭超噁性騷擾真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉大調查大鬼湖深度達67公尺 還可看到台灣黑熊

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義大學森林暨自然資源學系調查研究團隊，執行高雄大鬼湖濕地保育計畫，也發現公水鹿。圖／嘉大提供
嘉義大學森林暨自然資源學系調查研究團隊，執行高雄大鬼湖濕地保育計畫，也發現公水鹿。圖／嘉大提供

今天為世界溼地日，嘉義大學森林暨自然資源學系調查研究團隊，執行高雄大鬼湖濕地保育計畫，最新調查，大鬼湖乾季最深處達65公尺，豐水期水位變化可達到2公尺左右，深度可達67公尺，改寫過去大鬼湖最深40公尺的紀錄，研究過程也發現台灣黑熊、黃喉貂等稀有物種。

該湖位於高雄市茂林區中央山脈人跡罕至山區，調查時委請魯凱族協力作高山嚮導，辛苦的將橡皮艇帶至大鬼湖，以人力划行於湖面上，搭配聲納儀器探測出湖底深度，每次往返大鬼湖都需耗費8至10天，全程需在野外紮營，研究團隊調查過程相當辛苦。

森林暨自然資源學系張坤城助理教授表示，大鬼湖是台灣高山天然湖泊，由大鬼湖主湖、大鬼湖東湖及大鬼湖西湖3個相連湖泊組成，屬於國家級重要濕地。

嘉大民國105年受營建署城鄉發展分署及林務局屏東林區管理處委託，執行大鬼湖濕地保育利用計畫，調查水資源、植物相及動物相等生物資源背景資料，未來將作為維護生物多樣性物種保育、水源涵養、文化資產、科學研究及生態系統等棲地管理改善作業應用。

屏東林管處的大鬼湖濕地調查成果報告顯示，保育範圍內紀錄到維管束植物139科883種，其中有98種是此區域內調查到的新紀錄種，屬於稀有保育等級有近80種；哺乳動物有16科31種，鳥類30科57種、底棲生物2科2種（霧臺澤蟹與臺灣盾蛭）。

其中有許多是被列為瀕危及珍貴稀有種類，如台灣黑熊、黃喉貂、棕簑貓、赫氏角鷹、林鵰及鴛鴦等，且特有種及特有亞種佔所有物種的77%，可說是台灣的生物多樣性寶庫。

嘉義大學森林暨自然資源學系調查研究團隊，執行高雄大鬼湖濕地保育計畫，公布最新深度。圖／嘉大提供
嘉義大學森林暨自然資源學系調查研究團隊，執行高雄大鬼湖濕地保育計畫，公布最新深度。圖／嘉大提供
兩隻黃喉貂於白天出現在大鬼湖湖畔覓食。圖／嘉大提供
兩隻黃喉貂於白天出現在大鬼湖湖畔覓食。圖／嘉大提供
嘉義大學森林暨自然資源學系調查研究團隊，執行高雄大鬼湖濕地保育計畫，公布最新深度。圖／嘉大提供
嘉義大學森林暨自然資源學系調查研究團隊，執行高雄大鬼湖濕地保育計畫，公布最新深度。圖／嘉大提供
研究人員透過紅外線自動監測相機拍攝到臺灣黑熊現蹤大鬼湖溼地。圖／嘉大提供
研究人員透過紅外線自動監測相機拍攝到臺灣黑熊現蹤大鬼湖溼地。圖／嘉大提供
嘉義大學森林暨自然資源學系調查研究團隊，執行高雄大鬼湖濕地保育計畫，公布最新深度。圖／嘉大提供
嘉義大學森林暨自然資源學系調查研究團隊，執行高雄大鬼湖濕地保育計畫，公布最新深度。圖／嘉大提供

濕地 台灣黑熊 屏東

延伸閱讀

芳苑潮間帶仍未列國家濕地 環團批濕地劃設誰說了算

蓋亞那發生規模5.9地震 深度僅10公里

營建署審查小組支持52甲濕地設休閒農場 盼成全國典範

野放不到2個月 編號711斷掌台灣黑熊又誤入陷阱受傷

相關新聞

她用捲尺量床赫見「貓手」相助 網友笑：這助手我也想要

可愛的貓咪，是許多人養寵物的首選。然而雖然人類養貓的歷史已久，這些喵星人到底在想什麼，還是相當令人費解。最近就有位日本飼主，碰上喵皇上無法理解的舉動，逗笑不少網友。

嘉大調查大鬼湖深度達67公尺 還可看到台灣黑熊

今天為世界溼地日，嘉義大學森林暨自然資源學系調查研究團隊，執行高雄大鬼湖濕地保育計畫，最新調查，大鬼湖乾季最深處達65公...

普通狨寶寶 健康長大

台北市立動物園參與林務局野生動物救傷收容計畫，協助收容照養於桃園機場查獲的6隻走私普通狨寶寶，今年1月中旬，其中兩隻普通...

牠是會飛的蘋果 捕鼠特技曝光

「東方草鴞」是台灣貓頭鷹中唯一瀕臨絕種的保育類野生動物，全台數量約剩三百至五百隻，行蹤隱密不易發現，林務局與屏科大去年在...

綠鬣蜥之亂全球上演 台灣棄養嚴重 賞金獵人抓到投降

外來動植物影響在地生態，甚至危害民眾安全，農委會日前宣布荔枝椿象卵片收購每片5元，今年擴大至8縣市辦理。其實針對外來種侵害，各縣市祭出「獵捕賞金」計畫，民眾紛紛組團獵捕，包括「植物殺手」小花蔓澤蘭，林務局每年以每公斤5元收購，南投縣甚至自行加碼，但像「沙氏變色蜥」、「綠鬣蜥」控制成效不佳已取消獎金。

走私動物收編！ 動物園又添一新寵兒「普通狨」

台北市動物園參與林務局野生動物救傷收容計畫，協助照顧六隻狨猴寶寶，其中的兩隻雄性個體「耶加」和「雪菲」在今年1月中旬時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。