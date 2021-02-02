嘉大調查大鬼湖深度達67公尺 還可看到台灣黑熊

今天為世界溼地日，嘉義大學森林暨自然資源學系調查研究團隊，執行高雄大鬼湖濕地保育計畫，最新調查，大鬼湖乾季最深處達65公尺，豐水期水位變化可達到2公尺左右，深度可達67公尺，改寫過去大鬼湖最深40公尺的紀錄，研究過程也發現台灣黑熊、黃喉貂等稀有物種。

該湖位於高雄市茂林區中央山脈人跡罕至山區，調查時委請魯凱族協力作高山嚮導，辛苦的將橡皮艇帶至大鬼湖，以人力划行於湖面上，搭配聲納儀器探測出湖底深度，每次往返大鬼湖都需耗費8至10天，全程需在野外紮營，研究團隊調查過程相當辛苦。

森林暨自然資源學系張坤城助理教授表示，大鬼湖是台灣高山天然湖泊，由大鬼湖主湖、大鬼湖東湖及大鬼湖西湖3個相連湖泊組成，屬於國家級重要濕地。

嘉大民國105年受營建署城鄉發展分署及林務局屏東林區管理處委託，執行大鬼湖濕地保育利用計畫，調查水資源、植物相及動物相等生物資源背景資料，未來將作為維護生物多樣性物種保育、水源涵養、文化資產、科學研究及生態系統等棲地管理改善作業應用。

屏東林管處的大鬼湖濕地調查成果報告顯示，保育範圍內紀錄到維管束植物139科883種，其中有98種是此區域內調查到的新紀錄種，屬於稀有保育等級有近80種；哺乳動物有16科31種，鳥類30科57種、底棲生物2科2種（霧臺澤蟹與臺灣盾蛭）。