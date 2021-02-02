她用捲尺量床赫見「貓手」相助 網友笑：這助手我也想要

可愛的貓咪，是許多人養寵物的首選。然而雖然人類養貓的歷史已久，這些喵星人到底在想什麼，還是相當令人費解。最近就有位日本飼主，碰上喵皇上無法理解的舉動，逗笑不少網友。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「月野めいと」最近在網路上分享，她近日想知道床的長度，於是拿出捲尺測量。結果，她家的貓就在測量時，「幫」她壓住了另一邊的捲尺。

目睹此景的月野めいと，和丈夫都情不自禁地笑出來，拍下照片PO上網。由於日本有句俗諺是「連貓手都想借」，比喻狀況繁忙、人手吃緊，因此喵星人「出手」幫忙按住捲尺的舉動，正好符合這句俗諺中的內容。

其他網友看到之後，也紛紛被喵星人的舉動逗樂，表示「根本是個熟練的職人」、「還真的是借貓手啊」、「腦中浮現了貓貓戴著工人帽，指揮著『這邊要這樣，不能那樣』的場景」、「我也要這種助手」、「居然是有實用性的貓手」、「好可愛、而且勇氣十足，我家的根本碰都不敢碰」。