走私動物收編！ 動物園又添一新寵兒「普通狨」
台北市動物園參與林務局野生動物救傷收容計畫，協助照顧六隻狨猴寶寶，其中的兩隻雄性個體「耶加」和「雪菲」在今年1月中旬時，正式入住兒童動物區，動物園表示，普通狨寶寶們初到動物園時只有巴掌大，每隻都趴在一塊小方巾上，看上去弱不禁風，還好現在狨猴寶寶都平安健康的長大了。
動物園參與林務局野生動物救傷收容計畫，於108年11月底，協助收容照養於桃園國際機場查獲六隻走私的普通狨寶寶，這六隻狨猴寶寶經由獸醫師一一檢查外觀、精神、活力及秤重後，評估大約出生僅10日左右。
動物園表示，每隻寶寶每日需要餵食五、六次，加上動物來源是國際走私的個體，依據我國的檢疫規定，必須將動物隔離在檢疫救傷中心，確認沒有帶原傳染性疾病後，才能移動安置，為此，獸醫師和保育員們隨即展開長達3個月馬拉松式的輪班照養，每天幫六隻狨猴寶寶餵奶、刺激排便、哄睡及清理等動作，讓檢疫救傷中心頓時成了鬧哄哄的「狨猴幼兒園」。
動物園提醒，普通狨因為外型小巧可愛、個性活潑好動，相當討人喜歡，經常被當作寵物飼養，但是人類再怎麼盡心盡力提供牠們的需求，也無法達到狨猴媽媽可以給予的溫暖與安全感，加上許多走私闖關的方式往往相當不人道，也是傳染性疾病散播的主因，都可能對人類或是原生動物造成重大影響，呼籲民眾，千萬不要購買及飼養來路不明的野生動物，以杜絕不法份子繼續從野外捕捉動物的亂象，或衍生傳染性疫病傳播的風險。
普通狨（學名：Callithrix jacchus），又名白耳狨，俗稱拇指猴，分類上為捲尾猴科下狨屬，擁有較寬的鼻孔間距，屬於新世界猴，原僅分布巴西的東北海岸，自1920年代以來因為寵物交易及人類活動，牠的範圍擴大到了整個巴西及阿根廷。成年的普通狨體長僅有16至21公分，非常嬌小，不過牠們卻擁有長長的尾巴，尾巴的長度平均約24至31公分；外觀特徵是前額有個明顯的白色印記，還有雙耳周圍那簇白色的長毛。普通狨除了跟其他靈長類類似的雜食性外（昆蟲/爬蟲/植物），特別的是有20%至70%的食物來源是樹汁、乳膠和樹脂。
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