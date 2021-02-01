走私動物收編！ 動物園又添一新寵兒「普通狨」

台北市動物園參與林務局野生動物救傷收容計畫，協助照顧六隻狨猴寶寶，其中的兩隻雄性個體「耶加」和「雪菲」在今年1月中旬時，正式入住兒童動物區，動物園表示，普通狨寶寶們初到動物園時只有巴掌大，每隻都趴在一塊小方巾上，看上去弱不禁風，還好現在狨猴寶寶都平安健康的長大了。

動物園參與林務局野生動物救傷收容計畫，於108年11月底，協助收容照養於桃園國際機場查獲六隻走私的普通狨寶寶，這六隻狨猴寶寶經由獸醫師一一檢查外觀、精神、活力及秤重後，評估大約出生僅10日左右。

動物園表示，每隻寶寶每日需要餵食五、六次，加上動物來源是國際走私的個體，依據我國的檢疫規定，必須將動物隔離在檢疫救傷中心，確認沒有帶原傳染性疾病後，才能移動安置，為此，獸醫師和保育員們隨即展開長達3個月馬拉松式的輪班照養，每天幫六隻狨猴寶寶餵奶、刺激排便、哄睡及清理等動作，讓檢疫救傷中心頓時成了鬧哄哄的「狨猴幼兒園」。

動物園提醒，普通狨因為外型小巧可愛、個性活潑好動，相當討人喜歡，經常被當作寵物飼養，但是人類再怎麼盡心盡力提供牠們的需求，也無法達到狨猴媽媽可以給予的溫暖與安全感，加上許多走私闖關的方式往往相當不人道，也是傳染性疾病散播的主因，都可能對人類或是原生動物造成重大影響，呼籲民眾，千萬不要購買及飼養來路不明的野生動物，以杜絕不法份子繼續從野外捕捉動物的亂象，或衍生傳染性疫病傳播的風險。