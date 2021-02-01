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拍到「會飛的蘋果」 草鴞利用棲架捕鼠成農民幫手

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台灣的東方草鴞是特有亞種，屬第一級保育類，因為數量稀少且行蹤隱密不易發現。圖／林務局提供
台灣的東方草鴞是特有亞種，屬第一級保育類，因為數量稀少且行蹤隱密不易發現。圖／林務局提供

為研究保育類野生動物「東方草鴞」，農委會林務局屏東林管處與屏東科技大學合作，在高屏農地、荒草地和河灘地豎立20多處量身打造的棲架，結果近半數棲架記錄到罕見草鴞的身影，證實猛禽棲架可作為調查草鴞的方式，也確認草鴞會利用猛禽棲架站在高處觀察並捕捉農田裡的鼠類，幫助友善環境耕作的農民減少作物損失。

草鴞是地棲型的貓頭鷹，不像其他貓頭鷹大多居住在樹林，屬台灣貓頭鷹中相當特殊的種類，目前主要分布在中南部平原至淺山丘陵的荒草地，白天休息及築巢繁殖都是在草叢裡。由於其心型臉盤像是蘋果剖面，非常獨特，早年又被稱為猴面鷹，也常被戲稱為「會飛的蘋果」。

台灣的東方草鴞是特有亞種，屬第一級保育類，數量稀少且行蹤隱密不易發現，以往生態資料相當缺乏，加上棲地消失及毒鼠藥威脅，讓草鴞面臨嚴重生存危機，因此為台灣貓頭鷹中唯一的瀕臨絕種保育類野生動物。

由於草鴞晝伏夜出習性及數量稀少，研究調查最大難題是難以尋覓蹤影，過往研究嘗試播放叫聲吸引草鴞，但成功率不高。林務局近年推動保育生態的友善農業，衍生而來鼠、蟲害，林務局屏東林管處109年4月與屏科大鳥類生態研究室合作，專為地棲型的草鴞打造高度較低的草鴞棲架，並把棲架設立在可能有草鴞出現的環境，測試草鴞是否會利用棲架，也期盼草鴞成為農民生物防治鼠害的幫手。

林務局表示，總計在高屏21處設立棲架並監測至少3個月，其中10處拍到草鴞停棲，速度最快的在設立當晚草鴞就來利用，慢則設立一個月後拍到。有幾處棲架草鴞利用相當頻繁，不僅三天兩頭出現，甚至一晚累計停棲1小時以上。草鴞在棲架上捕獵、理羽、打盹、還有兩隻草鴞追逐互動，以往難以直接觀察到的行為，都被紅外線自動相機記錄下來，幾個月來的監測已拍攝數萬張的照片和影片。

林務局說，研究結果有助突破草鴞調查不易的困難，也證實某些看似無用的荒地和河川高灘地，就是草鴞重要棲地；而草鴞生存區域周邊的農地，更是草鴞夜間覓食依存的最佳環境。由於草鴞主食鼠類，就連台灣田野中體型最大的「鬼鼠」也能輕易捕捉，有很高的鼠害防治潛力。在證實草鴞會使用棲架之後，未來草鴞將可加入黑翅鳶和領角鴞的行列，成為友善農民的「免費捕鼠工」，以設置棲架吸引草鴞在農田停棲、捕鼠。

為研究「東方草鴞」，林務局屏東林管處與屏科大合作豎立20多處量身打造的棲架。圖／林務局提供
為研究「東方草鴞」，林務局屏東林管處與屏科大合作豎立20多處量身打造的棲架。圖／林務局提供
東方草鴞的心型臉盤像是蘋果剖面，又被戲稱為「會飛的蘋果」。圖／林務局提供
東方草鴞的心型臉盤像是蘋果剖面，又被戲稱為「會飛的蘋果」。圖／林務局提供

貓頭鷹 屏東 農民

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