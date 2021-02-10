搭車攻略、寵物旅館行情...帶毛小孩過年去！爸爸媽媽不可不知這些事
過年的腳步近了，2月11日就是除夕，許多飼主也開始煩惱，今年返鄉過年，親愛的寵物該怎麼辦？如果必須帶毛小孩返鄉，也要考慮該選什麼交通工具。體型較小且個性安定的寵物，可選擇搭大眾運輸，反之則建議自行開車。
如果自行開車，請注意以下幾點：
1.寵物請勿放在副駕或前座，以免發生危險。體型較小者可裝入運輸籠置於後座，體型較大者待在後座，可搭配使用寵物安全帶。
2.長途旅行前，先讓牠們練習坐車，熟悉環境，每隔兩、三小時停車，讓牠們休息。
3.出發前2小時以內及車子行進中別餵食，以免寵物嘔吐。
4.要攜帶足夠的水、常用玩具、防水墊，讓寵物有安全感。
5.車輛行進中，請不要讓牠寵物的頭、腳伸出車窗，以策安全。
若是搭大眾運輸工具，攜帶寵物也有不同規定：
※台鐵
犬、貓、兔、魚蝦(鳥類需託運)
容器尺寸：55*45*38(立方公分)
每人限帶1件
※高鐵
犬、貓、龜、兔、魚蝦類
容器尺寸：55*45*38(立方公分)
需置放於本身座位前方，不得放置於座椅、餐桌、座位上方行李架或車廂內行李置放區
每人限帶1件
※客運：各家規定不同，建議洽詢各家業者
‧統聯客運
可帶ㄧ般小型常見之寵物，如貓、狗、兔、鼠、蜜袋鼯、烏龜等，不得攜帶家禽如雞、鴨、鴿子或蛇蜥等有異味或令人害怕之動物
容器尺寸:30*30*46(立方公分)
寵物票為100元且不佔座位，放置於不影響其他乘客乘坐或通行位置
‧國光客運
容器尺寸：不得超過270(立方公分)
比照半票收費
每人限帶1件，放於前方座位下
‧和欣客運
容器尺寸：45*36*45(立方公分)
無收費，飼主須陪同寵物坐在副駕駛座，將寵物籃放置於座位旁地板上(1車僅限1位，請提早預約)
‧阿囉哈客運
首創寵物班車，僅此班車可帶寵物，其他車次不行
容器尺寸：可帶1件47*67*51立方公分(大型運輸籠)，或是2件47*31*29立方公分(小型運輸籠)
※捷運：
‧台北捷運
動物種類未特別說明，禁止攜帶雞鴨等鳥禽
容器尺寸：55*45*40(立方公分)
動物之頭、尾及四肢均不得露出
每人限帶1件
‧高雄捷運
動物種類未特別說明
容器尺寸：除寵物推車外，每件長度不得超過165公分，長、寬、高之和不得超過220公分
安置於寵物箱、袋或籠內，動物之頭、尾、四肢不可外露
攜帶件數：未特別說明
※公車
未明定寵物種類，禁止攜帶鳥禽類動物
容器尺寸：55*45*40(立方公分)
就近置放身邊，不得放置於座位或行李架或車廂通道
每人限帶1件
以上如果是警犬、導盲犬、導聾犬、肢體輔助犬或執行訓練幼犬，不在此限。
如果要返鄉或出遊，真的沒辦法帶寵物回家過年，又擔心牠們沒人照顧，寵物旅館也是另一種選擇。
選擇寵物旅館，務必先確認這幾點：
‧是否有負評或出過意外？
‧是否有安裝監視器？
‧收費是否合理？過低可能有疑慮。
‧環境是否整潔寬敞？
‧是否提供毛小孩生活紀錄？
坊間寵物旅館眾多，建議可透過農委會網站合法寵物業者名單系統查詢，建議盡可能親自走訪店家，查看環境，詢問是否提供24小時遠端視訊等服務。有些店家規定入住前要先「安親」，切記要簽署書面合約，保障彼此權益。
過年期間寵物住宿價格區間如下：
‧狗狗住宿多以體型分
小型犬(<10公斤)：從400-1000元
中型犬(10-20公斤)：700--1300元
大型犬(20-40公斤)1000-1500元
‧貓咪住宿多以房型區分
價格落差大，從400-2500元不等
過年期間，業者多會加價，建議提早預約詢價，讓寵物過好年。
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