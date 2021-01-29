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超有毅力！過重鸚鵡戒薯片 瘦身成功順利飛翔
鳥類在空中飛翔，對人們來說早已見怪不怪，然而卻有鸚鵡因愛吃東西，導致身材超重而無法飛行，十分挫折。所幸該鸚鵡飼主下定決心幫助動物減肥，才讓這隻鸚鵡重新飛翔，既立志又可愛。
根據《BBC NEWS》新聞報導，一隻來自巴西亞馬遜地區的22歲鸚鵡巴德（Bud）因非常貪吃，加上體型超重無法飛翔，讓原飼主認為巴德十分多餘，因此巴德在去年3月因新冠肺炎疫情封城前來到英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）的諾福克（Norfolk）分站，當時巴德的體重約620克。
這時一對英國夫婦克蘿伊·肖頓（Chloe Shorten）和她的丈夫決定收養巴德，給牠在諾福克一個家。但因巴德依舊不改飲食習慣，導致體型過胖還是不能順利飛行。這個現象在肖頓夫婦決定禁止巴德食用薯片後得到改善，讓巴德成功瘦身，終於能順利飛翔。
巴德新主人肖頓太太表示，巴德非常喜歡包裹，甚至能發現在四英里外被打開的薯片，並透露「雖然從外觀上看鸚鵡超重是很困難的，但當牠試圖飛行時你便會發現，牠會真的掉到地上」。
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