影／小玳瑁虛弱現身後龍海岸 獲救送醫

苗栗縣後龍鎮灣瓦海岸昨天下午發現一隻顯得虛弱的小海龜，海巡人員接獲通報趕往救援，並聯繫海洋大學海龜救傷中心及苗栗縣政府農業處自然生態保育科派員處置，確認是隻玳瑁，隨後由海龜救傷中心將玳瑁送往台灣大學附設動物醫院治療照顧。

海巡署中部分署第三岸巡隊表示，公司寮安檢所守望備勤人員28日下午1點多，接獲民眾通報灣瓦海域的岸際發現1隻海龜，隨即回報單位留守主管，並將海龜放置救援箱，利用濕毛巾覆蓋，移至陽光無法曝曬的地方，經測量後小海龜背甲長約15.5公分、寬約12公分，隨後聯繫海大海龜救傷中心及縣府自然生態保育科派員處置。