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影／小玳瑁虛弱現身後龍海岸 獲救送醫

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣後龍鎮灣瓦海岸昨天下午發現一隻顯得虛弱的玳瑁。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
苗栗縣後龍鎮灣瓦海岸昨天下午發現一隻顯得虛弱的玳瑁。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供

苗栗縣後龍鎮灣瓦海岸昨天下午發現一隻顯得虛弱的小海龜，海巡人員接獲通報趕往救援，並聯繫海洋大學海龜救傷中心及苗栗縣政府農業處自然生態保育科派員處置，確認是隻玳瑁，隨後由海龜救傷中心將玳瑁送往台灣大學附設動物醫院治療照顧。

海巡署中部分署第三岸巡隊表示，公司寮安檢所守望備勤人員28日下午1點多，接獲民眾通報灣瓦海域的岸際發現1隻海龜，隨即回報單位留守主管，並將海龜放置救援箱，利用濕毛巾覆蓋，移至陽光無法曝曬的地方，經測量後小海龜背甲長約15.5公分、寬約12公分，隨後聯繫海大海龜救傷中心及縣府自然生態保育科派員處置。

第三岸巡隊表示，海巡署平時積極海洋生態保育，並投入海洋事務相關工作，若民眾於岸際發現鯨豚或海龜等其他海洋生物有受傷需救護情事，請立即撥打118海巡報案專線，海巡署將立即派員救援，共同維護海洋生態。

苗栗縣後龍鎮灣瓦海岸昨天下午發現一隻顯得虛弱的玳瑁。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
苗栗縣後龍鎮灣瓦海岸昨天下午發現一隻顯得虛弱的玳瑁。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
苗栗縣後龍鎮灣瓦海岸昨天下午發現一隻顯得虛弱的玳瑁。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
苗栗縣後龍鎮灣瓦海岸昨天下午發現一隻顯得虛弱的玳瑁。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
苗栗縣後龍鎮灣瓦海岸昨天下午發現一隻顯得虛弱的玳瑁。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
苗栗縣後龍鎮灣瓦海岸昨天下午發現一隻顯得虛弱的玳瑁。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
苗栗縣後龍鎮灣瓦海岸昨天下午發現一隻顯得虛弱的玳瑁。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
苗栗縣後龍鎮灣瓦海岸昨天下午發現一隻顯得虛弱的玳瑁。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供

海龜 海巡署 生態保育

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