難得美麗一幕！屏科大滿樹二級保育「紅頭綠鳩」
佔地300公頃的屏東科技大學環境棲地多樣，曾被發現200多種鳥類，日前有鳥友捕捉到被列為第2級珍貴稀有保育類動物的紅頭綠鳩站滿樹頭的美麗景象，令人驚豔。
紅頭綠鳩屬鳩鴿科，身長約33公分，與一般鴿子般大小，屬於台灣特有亞種的稀有性留鳥，身上羽毛以綠色為底，點綴著紅、白、黑與灰色，屏科大鳥類研究室研究助理謝季恩表示，紅頭綠鳩長得跟公園裡看到的鴿子差不多，但顏色不同，外形其實是「漂亮的鴿子」。
屏東鳥會學員捕捉到數十隻紅頭綠鳩站滿樹頭畫面，相當難得，謝季恩說，紅頭綠鳩在台灣南部和東部數量較穩定，屏科大的紅頭綠鳩數量很穩定，一年四季都看得到，但以雀榕果實成熟時，較容易看到整群的景象，由於羽毛是綠色，如果停在較高的樹上，一般不容易被發現。
屏東鳥會成員表示，屏科大有農場、牧場、公園、果園、苗圃、濕地、水塘及次生林地等不同的環境棲地，堪稱是全國環境棲地最多樣的一所大學，吸引了許多的四季野鳥，也是遷徙性陸鳥過境歇腳棲留重要的據點。
根據屏科大賞鳥社歷年紀錄，有超過200種野鳥曾駐留校內，屏東鳥會校園賞鳥每次約可看到30種以上的紀錄，被鳥會認為是入門賞鳥的好景點。
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