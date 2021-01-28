《天竺鼠車車》爆紅好想養？跟風飼養天竺鼠前要想清楚的5件事

《天竺鼠車車》近期的爆紅，你是不是想養天竺鼠了？

隨著《天竺鼠車車》（PUI PUI モルカー）近期的爆紅，你一定對牠毛茸茸的外型、呆萌的神情印象深刻，那可愛的模樣擄獲眾人的心，更在一種最無厘頭的天真裡，有著令人怦然心動的魅力。

在這波天竺鼠熱潮崛起下，勢必有許多家庭會掀起飼養天竺鼠的風氣，但若僅是跟風、沒有審慎評估與全面的思考下，未來不免會有動保協會最不樂見的棄養潮，因此我們特別專訪「生命有了天竺鼠」版主奶茶爸，與「天竺鼠樂園」站長Reina，他們以多年來的飼養經歷，提點新手最應該注意的事項。

天竺鼠又稱豚鼠、荷蘭豬，飼養的紀錄已經有千年的歷史。16世紀時，歐洲商人從「天竺」將天竺鼠帶到西方，當時人們就很喜歡這種小動物並作為寵物飼養。牠們性情溫順、可愛，比較容易照顧，至今仍舊是常見的家庭寵物。

而飼養天竺鼠前，又應該注意些什麼呢？

1、天竺鼠的體型很大

奶茶爸分享，天竺鼠並不是倉鼠，不僅牠們體型有非常大的差異，就連腸胃機能也完全不同，如倉鼠是雜食性，而天竺鼠是草食性，飼養上比較類似的動物有兔子，主食都是牧草為主，也需要靠進食牧草來磨牙。

Reina表示，天竺鼠出生一週時約拳頭大小，因動物生長的速度很快，因此一個月後便會長到兩倍大，成鼠後身長可達30公分、體重也會超過1公斤，因此天竺鼠所需要的居住空間也會比較大。

2、天竺鼠吃該注意什麼？

奶茶爸說，天竺鼠以乾牧草為主要主食，草必須24小時無限量供應、給好給滿，因為天竺鼠空腹容易脹氣，嚴重脹氣將導致死亡。主食牧草包含提摩西牧草、百慕達牧草，若混草攝取可選配果園牧草、甜燕麥牧草、甜小麥牧草等。

此外，還可搭配少量牧草基底為主、含有維生素C的飼料，以及鼠兔專用維他命、酵素、益生菌等；若餵食新鮮蔬果，則必須避開十字科蔬果、草酸值偏高的蔬果、太甜的蔬果、柑橘類蔬果等，餵食上不可輕忽。

3、天竺鼠的開銷其實不便宜

很多家長可能認為，天竺鼠很便宜、只要幾百元就能入手，便很輕易地答應孩子購買，殊不知其實後期的開銷也十分龐大。

Reina分享，除了籠子一次性花費約2000元到4000元不等，加上一個月伙食約1000元、結紮約3000元，第一年飼養天竺鼠需花費約2萬元；奶茶爸則強調，天竺鼠沒有健保，所以皮膚疾病、慢性病等非一次性的醫療行為，常常花到上萬醫療費都是正常的。

4、糞便問題你想過了嗎？

奶茶爸表示，「坦白說，天竺鼠其實不好照顧，因為不是日常會了解的寵物，除了飼料品牌不多，正確的飼養觀念到現在也不普及，雖然要入手進入天竺鼠飼養其實不難，但困難的點都是建立在正確飼養觀念的認知。」

此外，天竺鼠是個屎尿多的寵物，生活主要就是吃飽睡、睡飽吃，還會邊吃邊拉屎，「但其實屎尿是真的不會臭，會臭的原因是屎與尿混在一起發酵的味道。」若能早晚勤清掃可以讓糞便發臭的機率降低，而且必須維持草料和水源的乾淨，畢竟受汙染的食物和水源，天竺鼠可是完全不吃的。

5、天竺鼠需要陪伴

天竺鼠是群聚動物，但若變成人類的寵物，也就代表牠會很依賴飼主，因此每天至少要陪伴1小時以上。奶茶爸說，若養兩隻以上，不僅飼養空間一定要加大，還要注意性別和地域性的問題，預防兩隻天天打架。

「陪伴有時候不是養一隻兩隻能夠解決，而是飼主有沒有時間跟天竺鼠互動那才是養寵物最基本的認知；假如只是為了跟風或是一時衝動，天竺鼠5到8年的壽命，是需要思考的問題。」

他強調，「我們的一生，寵物只佔我們生命的一部分，但飼主的出現，卻是寵物生命的全部，『能養』跟『想養』就是自我責任跟擔當的審視，當做好準備，一定能從這些萌系寵物身上，吸收滿滿的正能量。」

（作者／魯皓平 本文出自2021.1.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）