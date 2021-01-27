全球鯊魚攻擊事件 美國就佔近六成

據統計，去年全球發生共57起「無經挑釁之鯊魚攻擊事件」，其中美國就佔了33起，其中以佛州的16起為最多，被戲稱為「世界鯊魚攻擊首都」。然而，疫情雖影響海邊活動，但攻擊事件的數量卻不見減少，且因鯊魚而死亡的人數甚至較往年增加，讓專家呼籲民眾在進行水上活動時須提高警覺。

美蟬聯落難榜首

根據國際鯊魚攻擊檔案ISAF數據顯示，去年全球共發生129起鯊魚攻擊事件，其中57件屬人類無挑釁鯊魚行為而遭攻擊的事件，共造成10人喪命。而57起事件中，美國再次以33件蟬聯被鯊魚攻擊最多次的國家。

而佛州因位處墨西哥灣沿岸，是著名的度假和戲水勝地，去年就發生16起鯊魚攻擊事件，佔全美一半，而這裡數十年來一直是全球被鯊魚攻擊最頻繁的地區，因此有「世界鯊魚攻擊首都」之稱。

鯊魚攻擊喪命人數增

《[CNN]》(https://edition.cnn.com/2021/01/26/us/shark-attacks-florida-2020-trnd-scn/index.html)報導，儘管疫情讓民眾無法到海邊戲水，全球遭到鯊魚攻擊的人數仍不見減少，反而因攻擊而喪命的人數較往年增加。調查人員表示，疫情中他們只能透過醫院的資訊來得知鯊魚攻擊事件的發生，但疫情造成的負擔已讓醫護人員忙不過來，調查難度更高，因此統計的數據可能有誤差。

專家也提醒，逾6成鯊魚攻擊事件和水上活動有關，民眾在海邊戲水時仍應避免以下行為：1.避免穿戴珠寶等會反射亮光而吸引鯊魚的物品；2.避免在黃昏或夜晚等鯊魚慣於活動的尖峰時間戲水；3.避免帶著流血的傷口入水；4.避免穿著亮色泳裝或潛水裝備。

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