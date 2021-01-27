影／貓熊寶寶「抱腿畫面」超萌 網曝背後的殘酷真相

南韓愛寶樂園（Everland Zoo）動物園裡的一對貓熊爸媽日前生下全國第1隻貓熊，日前6個月大的貓熊福寶（Fu Bao）在鏡頭前亮相，只見牠緊緊抱住在柵欄裡來回走動的飼養員小腿不肯鬆手，超萌畫面播出後吸引400萬觀賞人次，網友紛紛大讚：「可愛破表！」

飼養員多次嘗試掰開10公斤重的福寶手臂，終於讓福寶滾落地板。英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，福寶爸媽是8歲的樂寶（Le Bao）跟7歲的愛寶（Ai Bao），牠們是因2016年北京與首爾高峰會上達成的「熊貓外交協議」被帶到韓國飼養。

根據北京政策，在海外出生的貓熊全部屬於中國，須送回中國。福寶去年7月出生時因為COVID-19疫情大流行，中國官員無法到韓國監督流程，是非常罕見的狀況。

福寶的名字出自50,000名韓國民眾提案，最後決定叫做「福寶」，意思是「帶來幸福的寶藏」。

但是網友Urdan認為影片透露出悲傷的訊息：「貓熊像大多數生物一樣，只是想要陪伴跟互動。希望園方不要放牠一隻在柵欄裡。」網友deindoctrinator也說：「福寶只是想要牠的媽媽，但園方只顧賺錢都沒有考慮福寶的需求。」

網友Hurricane123則提到看到福寶被扔到地上心都碎了：「貓熊出生後應該24小時有媽媽的陪伴，且至少要在比較不被打擾的空間裡生活，讓小貓熊獲得安全感，就像在自然棲息地那樣。」