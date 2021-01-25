長頸鹿「麥芽」100公斤了！ 4人扛上磅秤量體重

台北市立動物園非洲動物區的長頸鹿「小麥」，在去年12月27日順利產下一名雌性寶寶，動物園表示，長頸鹿寶寶快滿月了，並取名叫「麥芽」，在媽媽「小麥」無微不至、寸步不離的照顧下，「麥芽」體重穩定增加且突破100公斤。

動物園表示，保育員看著長頸鹿寶寶一天天像小芽般的穩定成長，依照動物園內新生寶寶命名的傳統，決定沿用媽媽「小麥」名字中的「麥」字，將寶寶命名為「麥芽」，象徵新生命的初始與茁壯。

目前「麥芽」的身高由約186公分，已經成長到接近208公分，體重也由出生時的79.6公斤，穩定增加且突破100公斤。動物園說，隨著體重增加，秤重方式從1位保育員抱著「麥芽」上磅秤，晉升成4位保育員各持一手一腳上秤。

動物園表示，「麥芽」不但很快就靠自己的力量成功站立，更在媽媽「小麥」的耐心引導下順利吮乳。媽媽「小麥」，總是隨時觀察寶貝孩子的動態，讓牠待在自己能夠掌握環境變化的範圍內，一有任何風吹草動，護女心切的「小麥」就會立即擋在寶寶面前，不讓牠受到任何危險。