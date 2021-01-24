旅美大熊貓瘦骨如柴疑遭虐 動物園方強調「身體健康」

有中國民眾近日上網發布照片爆料稱，中國借予美國田納西州（Tennessee）孟菲斯動物園的2隻大熊貓疑遭虐待，不僅挨餓，還患上皮膚病和情緒病。有網友呼籲，中國應將2隻大熊貓接回。

對此，涉事的美國孟菲斯動物園（Memphis Zoo）回應指出，據診斷結果和體檢記錄，旅居園中的雌性大熊貓「丫丫」和雄性大熊貓「樂樂」身體健康。中國動物園協會則表示，初步了解2隻熊貓均無問題，但會持續關注。

根據網傳照片，孟菲斯動物園的兩隻大熊貓瘦骨如柴，爆料者稱，兩隻大熊貓居住場館環境惡劣，沒有新鮮竹子吃，「每天吃不飽肚子，竹子的投喂量根本達不到國內的標準，更別提還有其他的輔食小零食」，飼養員也從不跟牠們互動。其中「丫丫」患上皮膚病，樂樂則出現嚴重「刻板行為」，一直沿着圍欄來回地走。

據了解，動物出現刻板行為的主要原因是動物園不能提供充足豐容措施（豐富野生動物生活情趣，滿足動物生理心理需求的措施），比如環境豐容、食物豐容、感官豐容、氣味豐容等。

對此，孟菲斯動物園上周四（21日）回應表示，專家已對2隻大熊貓的身體狀況進行全面評估，美國動物園和水族館協會（AZA）認證委員會負責人已對「丫丫」和「樂樂」的身體狀況進行全面評估，結果顯示「丫丫」沒有營養不良或其他醫學問題。

聲明中說，一直以來「丫丫」都會出現毛髮季節性稀疏，其形象與公眾印象中胖乎乎、毛茸茸的大熊貓有所不同。「丫丫」性格很好，同「樂樂」、動物園工作人員以及訪客們都有「快樂互動」。

資料顯示，丫丫和樂樂於2003年4月由中國租借給美國展出，協議期限為10年，2013年到期後又延長10年。負責租借熊貓的中國動物園協會表示，丫丫已22歲，屬於老年個體，「牠的皮膚病不是一天兩天了」，所以狀態不好。經了解，孟菲斯動物園的竹子沒有問題，量也足夠，至於居住環境，孟菲斯動物園反饋稱沒有問題，協會將持續與孟菲斯動物園溝通。

中國借予美國田納西州孟菲斯動物園的2隻大熊貓疑遭虐待，不僅挨餓，還患上皮膚病和情緒病。圖／翻攝自微博

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文章授權轉載自《香港01》