廁所垃圾桶有「活雞」嚇壞民眾 知情人笑：牠喜歡在那裡孵蛋

昨（23）日有網友在臉書社團「新·路上觀察學院」轉傳照片到「Dcard」，並以「為什麼公廁裡會有『雞』啦」為題發文，只見一隻貨真價實的雞出現在垃圾桶，表情和行為十分淡定，沒有緊張地拍打翅膀，其它人看完不禁笑說「誰把晚餐丟到垃圾桶」。

原PO在文中提到，到底為什麼雞會出現在公廁裡，看到真的會嚇瘋耶，誰沒事把雞丟在這裡，還是雞自己跑進去的？「記得小時候看到馬桶裡有青蛙，就產生很大的陰影，每次都會擔心外面的廁所裡有沒有青蛙」。

照片在網上曝光，網友留言回應，「哈哈，晚餐有著落了」、「真好，拉完一餐又有一餐能吃」、「怕鳥類的，上完廁所要丟垃圾的時候，看到會瘋掉吧！」、「超怕雞的，我會獲得加倍的陰影」、「我快笑死，還有這種事」、「這隻雞迷路了？」

對此，有網友提到，「那是我們公司的雞，之前把牠從垃圾桶裡抱出來，後來發現牠又跑回去，牠好像喜歡在有屎味的垃圾桶孵蛋，可能比較溫暖或是比較有感覺，而且牠最近生小雞了」。