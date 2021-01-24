影／黑熊711疑第二次誤中陷阱 黃美秀：何處是熊家？
林務局去年在台中東卯山救援受傷台灣黑熊，治療後野放，牠日前到台中與苗栗山區進入部落和工寮偷吃食物，昨晚再度陷入陷阱受傷獲救，「黑熊媽媽」熊專家黃美秀今天在臉書沈痛說，這隻公熊應已受傷4次，她說「何處是熊家？」極需大家重視和省思的課題。
東勢林管處去年從東卯山救援野放編號711的台灣黑熊，近月持續下到淺山活動，為避免人熊衝突並減輕民眾恐慌，東勢林管處原定於昨天在桃山部落進行大規模驅熊行動，但昨天上午確認711的點位時，發現牠從前夜起就一直沒有移動，巡查後於下午發現711受困於竹林內的陷阱，立即展開救援，傍晚經特生中心獸醫師至現場麻醉後，順利完成救援； 經初步檢傷，711左前掌有套索勒痕、表皮些微挫傷，昨晚已運至特生中心低海拔試驗站進行安置。
東勢林管處表示，711於去年10月中受困，經救援後野放至牠的原棲息地「雪山坑溪野生動物重要棲息環境」，去年12月16日左右開始，711一路往淺山果園與聚落移動，進入原先設定的電子圍籬範圍，更在12月下旬、今年1月初及1月中，密集於苗栗麻必浩部落及台中桃山部落不同果園間活動，滋擾4處果園，破壞入侵鐵皮農舍及農寮，破壞冰箱及櫥櫃，食用農民儲備食物及狗糧，入侵雞舍吃雞及飼料，引發居民擔憂人身安全。
屏東科大副教授黃美秀今天在臉書說，去年中秋節這隻黑熊被民眾通報誤中山豬夾，研究追蹤公熊經救傷後去年12月3日野放，不久便發生滋擾山區農地的紀錄，林務局東卯山黑熊滋擾農場第一次研商會議，她因沒出席而提供以下部分書面資料，希望有助於為大家釋疑。
「因為熊的學習能力很高，且為機會主義者，處理滋擾熊的大原則是遏止正增強，也就是食物。故個人事後提供該處的建議是利用白天的(衛星)點位運籌帷幄、調兵遣將，淨空附近人為食物，入夜後守住底盤、加以間歇性騷擾。
個人偕同管理單位於場勘時並與部落耆老交流意見，社區居民對於黑熊具有相當的包容力，令人十分欣慰，然也可看出部分居民對於黑熊的害怕和不甚瞭解。因此，第二個未能採取有效措施以達到事先防範黑熊滋擾的可能原因，則是未能及時於部落推廣關於人熊關係宣導和溝通，加強民眾對於相關議題的瞭解，並減少恐懼。以至於當地民眾於第一時間發現熊滋擾情事時，未能及時通報，或現場採取適當的應對做法，如淨空食物，或修剪(短)農地周圍植被。
小結: 若配合#16711日活動模式和移動路徑，以及高度森林依賴的棲地利用習性而看，我們或許可推測該熊近期的「滋擾」行為，並非原本就有(即慣性)。#16711黑熊事件可謂為台灣第一宗民眾、保育團體和媒體所關注的人熊衝突滋擾案例，期盼管理單位能夠運用專業、智慧和耐心與民眾對話，共建人熊雙贏的平衡點，豎立台灣黑熊保育典範。
然而，很遺憾的是，昨日半夜東勢處通知我，大家最掛心的事還是發生了。好不容易野放回家的黑熊，在還沒被成功地趨趕回人跡罕至的森林之前，不到二個月的時間，便再度誤中陷阱而被救傷(01.23)。
如果就其身上的傷痕紀錄來看，這或許是第四次誤中陷阱了。有人或許或以為這是人類活動密集的淺山地區，牠本不該來? 但其實這是海拔一千公尺農地與森林鑲嵌的地景，北部大安、麻必浩、桃山部落以東山區緊鄰雪山溪坑、大雪山森林遊樂區、雪霸國家公園保護區。此區部分雖屬#16711的活動範圍，然其核心活動範圍（Kernel 50%）並未包括北部三個部落的農地區域，可見此區並非該個體長期滯留的活動地區。
所以，對於活動範圍廣大的台灣黑熊而言，何處是「熊家」的關鍵，不僅包括完整而連續的自然棲息地和減少人為干擾活動，同時也需要管理單位積極重視野生動物危害的管理議題，積極協助民眾處理損害，以避免民眾私下用可能誤傷黑熊的陷阱或方法對付其他目標物種野生動物(如獼猴或野豬)。同時，當地民眾對於黑熊的適當認識和包容(tolerance)更不可或缺。如同一位耆老和民意代表所言，這個地方是我們的傳統領域，也是黑熊的傳統領域，這樣的認同也是人熊共榮共生的前提。」
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