影／黑熊711疑第二次誤中陷阱 黃美秀：何處是熊家？

林務局去年在台中東卯山救援受傷台灣黑熊，治療後野放，牠日前到台中與苗栗山區進入部落和工寮偷吃食物，昨晚再度陷入陷阱受傷獲救，「黑熊媽媽」熊專家黃美秀今天在臉書沈痛說，這隻公熊應已受傷4次，她說「何處是熊家？」極需大家重視和省思的課題。

東勢林管處去年從東卯山救援野放編號711的台灣黑熊，近月持續下到淺山活動，為避免人熊衝突並減輕民眾恐慌，東勢林管處原定於昨天在桃山部落進行大規模驅熊行動，但昨天上午確認711的點位時，發現牠從前夜起就一直沒有移動，巡查後於下午發現711受困於竹林內的陷阱，立即展開救援，傍晚經特生中心獸醫師至現場麻醉後，順利完成救援； 經初步檢傷，711左前掌有套索勒痕、表皮些微挫傷，昨晚已運至特生中心低海拔試驗站進行安置。

東勢林管處表示，711於去年10月中受困，經救援後野放至牠的原棲息地「雪山坑溪野生動物重要棲息環境」，去年12月16日左右開始，711一路往淺山果園與聚落移動，進入原先設定的電子圍籬範圍，更在12月下旬、今年1月初及1月中，密集於苗栗麻必浩部落及台中桃山部落不同果園間活動，滋擾4處果園，破壞入侵鐵皮農舍及農寮，破壞冰箱及櫥櫃，食用農民儲備食物及狗糧，入侵雞舍吃雞及飼料，引發居民擔憂人身安全。

屏東科大副教授黃美秀今天在臉書說，去年中秋節這隻黑熊被民眾通報誤中山豬夾，研究追蹤公熊經救傷後去年12月3日野放，不久便發生滋擾山區農地的紀錄，林務局東卯山黑熊滋擾農場第一次研商會議，她因沒出席而提供以下部分書面資料，希望有助於為大家釋疑。

「因為熊的學習能力很高，且為機會主義者，處理滋擾熊的大原則是遏止正增強，也就是食物。故個人事後提供該處的建議是利用白天的(衛星)點位運籌帷幄、調兵遣將，淨空附近人為食物，入夜後守住底盤、加以間歇性騷擾。

個人偕同管理單位於場勘時並與部落耆老交流意見，社區居民對於黑熊具有相當的包容力，令人十分欣慰，然也可看出部分居民對於黑熊的害怕和不甚瞭解。因此，第二個未能採取有效措施以達到事先防範黑熊滋擾的可能原因，則是未能及時於部落推廣關於人熊關係宣導和溝通，加強民眾對於相關議題的瞭解，並減少恐懼。以至於當地民眾於第一時間發現熊滋擾情事時，未能及時通報，或現場採取適當的應對做法，如淨空食物，或修剪(短)農地周圍植被。

小結: 若配合#16711日活動模式和移動路徑，以及高度森林依賴的棲地利用習性而看，我們或許可推測該熊近期的「滋擾」行為，並非原本就有(即慣性)。#16711黑熊事件可謂為台灣第一宗民眾、保育團體和媒體所關注的人熊衝突滋擾案例，期盼管理單位能夠運用專業、智慧和耐心與民眾對話，共建人熊雙贏的平衡點，豎立台灣黑熊保育典範。

然而，很遺憾的是，昨日半夜東勢處通知我，大家最掛心的事還是發生了。好不容易野放回家的黑熊，在還沒被成功地趨趕回人跡罕至的森林之前，不到二個月的時間，便再度誤中陷阱而被救傷(01.23)。

如果就其身上的傷痕紀錄來看，這或許是第四次誤中陷阱了。有人或許或以為這是人類活動密集的淺山地區，牠本不該來? 但其實這是海拔一千公尺農地與森林鑲嵌的地景，北部大安、麻必浩、桃山部落以東山區緊鄰雪山溪坑、大雪山森林遊樂區、雪霸國家公園保護區。此區部分雖屬#16711的活動範圍，然其核心活動範圍（Kernel 50%）並未包括北部三個部落的農地區域，可見此區並非該個體長期滯留的活動地區。