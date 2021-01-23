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野放不到2個月 編號711斷掌台灣黑熊又誤入陷阱受傷

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
黑熊麻醉後由護管員於竹林陡坡中搬運情形。圖／東勢林管處提供
黑熊麻醉後由護管員於竹林陡坡中搬運情形。圖／東勢林管處提供

東勢林區管理處去年從東卯山救援野放編號711的台灣黑熊，因近月持續下到淺山活動，為避免人熊衝突並減輕民眾恐慌，東勢林管處原定今天在桃山部落進行大規模驅熊行動。但上午確認711的點位時，發現牠從昨夜起就一直沒移動，巡查後於下午發現711受困於竹林內的陷阱，立即展開救援，黑熊救出後經初步檢傷，左前掌有套索勒痕、表皮些微挫傷，晚間已運至特生中心低海拔試驗站安置。

東勢林管處表示，711黑熊於去年10月中受困，經救援後去年12月初野放至原棲息地「雪山坑溪野生動物重要棲息環境」。但去年12月16日開始，黑熊一路往淺山果園與聚落移動，進入原先設定的電子圍籬範圍，更在12月下旬、今年1月初及1月中，密集於苗栗麻必浩部落及台中桃山部落不同果園間活動，滋擾4處果園，破壞入侵鐵皮農舍及農寮，破壞冰箱及櫥櫃，食用農民儲備食物及狗糧，入侵雞舍吃雞及飼料，引發居民擔憂人身安全。

東勢林管處除派員向居民宣導，提醒發現黑熊請立即通報，也請移除原本陷阱，部落農民也積極配合移除原本於果園周遭為防治獸害而設置的200多具陷阱。此次711所中套索位於竹林中，推測可能是早期農民所設置的防治山豬陷阱。

由於近期711黑熊仍持續在桃山部落範圍活動，並已引發民眾恐慌，東勢林管處原定於今天執行大規模驅熊行動，預計分成兩組，採雙面包夾將黑熊驅趕至森林。但今天上午再次確認黑熊點位時，由電子訊號發現711自22日至今日清晨均未有移動軌跡，經巡查於下午1時50分發現黑熊於一處竹林內誤中早期防範山豬的陷阱，現場人員發現時距離其僅約4公尺，看到人靠近仍有威嚇行為，活動力尚佳。

東勢林管處立即啟動黑熊救援任務，由10名同仁及保七總隊第五大隊東勢分隊員警7人於周圍啟動警戒，避免人員進入，並由特有生物研究保育中心野生動物急救站獸醫團隊派出共7人趕赴現場救援，下午5點半特生中心獸醫師至現場麻醉後，初步檢傷左前掌有套索勒痕、表皮挫傷，隨後以運輸籠運至特生中心低海拔試驗站進行救傷安置。

東勢林管處表示，因近期711黑熊頻繁滋擾淺山部落，原預定下周邀請專家研商是否重新再將711捕捉回籠，今天因711再度受困陷阱而提前先行安置圈養，有關711日後處置，將待專家會議審慎評估後決定。

黑熊目前已初步治療，安置於特生中心醫療籠中。圖／東勢林管處提供
黑熊目前已初步治療，安置於特生中心醫療籠中。圖／東勢林管處提供
發現誤中套索黑熊。圖／東勢林管處提供
發現誤中套索黑熊。圖／東勢林管處提供
黑熊左前掌套索勒痕。圖／東勢林管處提供
黑熊左前掌套索勒痕。圖／東勢林管處提供

台灣黑熊 獸醫師 農民

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