天竺鼠車車爆紅引起飼養潮！歐洲這國早立法：禁止只養一隻

日本定格動畫「天竺鼠車車」近日爆紅，台灣代理商木棉花官網Youtube目前上映三集，都破百萬觀看，因此飼養天竺鼠的熱潮也再起，不少人想詢問飼養方法。歐洲國家瑞士也因為天竺鼠容易感到寂寞，而定出「不能只飼養一隻天竺鼠」的法律。

據外媒報導，天竺鼠(Guinea Pig)，是高度社會化的動物，容易感到寂寞，很需要陪伴，因此瑞士在2008年時為此立法，禁止飼主只養一隻天竺鼠，若是飼養的天竺鼠裡有一隻死亡，飼主避免觸法必須在找「新夥伴」，很少天竺鼠會同時死亡，為了遵守法律，飼主可能會不斷陷入購買另一隻天竺鼠的狀態。

動物星球頻道官方臉書也貼出天竺鼠相關知識，天竺鼠英文名稱是Guinea Pig，中文為幾內亞豬，因為天竺鼠剛由南美洲引進英國時，是非常昂貴的寵物，一隻天竺鼠要價1 Guinea(金幣單位)，又因為它長的圓圓胖胖有點像豬，因此被稱Guinea Pig。

因為動畫「天竺鼠車車」的爆紅，因此不少人想要養天竺鼠，動物星球也奉勸大家，在起心動念想養天竺鼠之前，請要先思考清楚，也以領養代替購買，也列出了許多天竺鼠的優缺點，希望大家不要製造棄養。

有飼養天竺鼠的飼主分享經驗，天竺鼠非常會大便，而且不一定會大在便盆內，如果常趴在尿上面可能會被尿灼傷，而且牠們很會吃，天冷需要開暖燈，天氣熱也需要冷氣或電扇，飼養前務必三思。