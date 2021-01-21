山羌被獵犬攻擊腿部受傷 動物急救站治療將野放

南投發生獵犬攻擊山羌，民眾將受傷的山羌送到南投特生中心野生動物急救站救治，山羌腿部有切割傷，目前在急救站養傷，待傷口癒合，再進行野放訓練，急救站將找棲地野放山羌。

位於南投縣集集鎮的行政院農業委員會特有生物研究保育中心野生動物急救站，最近救治一隻南投縣政府農業處後送的成年山羌，急救站人員先將山羌麻醉後再進行檢傷，發現山羌腿部有切割傷。

特生中心野生動物急救站獸醫師詹芳澤接受中央社記者訪問時說，山羌腿部有切割傷，他們幫山羌縫合傷口，安排山羌在急救站的病房療傷，等待傷口癒合。

詹芳澤指出，急救站人員聯絡當初撿拾受傷山羌的顧姓民眾，詢問後才得知顧姓民眾在住處後方的山區，看到有獵人使用獵犬捕山豬，但獵犬卻在追逐山羌，他趕緊要獵人除了山豬之外，不要傷害到其他動物，也把山羌送到南投縣政府農業處，請農業處轉送急救站。

詹芳澤解釋，山豬常會吃掉農作物，有獵人使用獵犬獵捕山豬，但獵犬常會攻擊其他動物，當獵犬在追捕山羌時，山羌會以極快的速度奔跑，在奔跑的狀況下受傷，在治療時會比較麻煩，等到山羌傷口癒合要野放時，選擇棲地也會比較困難。

詹芳澤說，通常動物在野放時，會選擇當初發現的地點作為棲地，但是山羌先前已經被獵犬咬傷，代表山區已有獵犬在活動，擔心再把山羌送回原先的地點進行野放，山羌恐怕無法正常生活，不過這隻山羌的傷口已大致癒合，急救站將另覓適合的地點野放，讓山羌重回山林的懷抱。