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北市動物園特展 吸引「東方蜂」棲息

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市立動物園昆蟲館的「我家蟲住民」特展，竟然吸引來本土「東方蜂」棲息。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園昆蟲館的「我家蟲住民」特展，竟然吸引來本土「東方蜂」棲息。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園昆蟲館的「我家蟲住民」特展，竟然吸引來本土「東方蜂」棲息，為了讓蜜蜂們好好住下來，動物園改為從出口單一進出，現在只要天氣好，民眾都可以觀察蜜蜂的各種活動。動物園表示，雖然常有民眾在野外遭蜜蜂叮咬，但蜜蜂卻扮演幫植物授粉的重要角色。

東方蜂是臺灣農林生態系中非常重要的授粉昆蟲之一，2015年開始傳出東方蜂疑似遭受「囊狀幼蟲病毒」侵襲，造成臺灣野蜂大量死亡。動物園表示，這次這群東方蜂自行挑選昆蟲館特展區入口當居所，大家都非常珍惜，也表示這裡的環境好，適合居住。

動物園表示，不論在田野工作或登山露營等活動，難免聽聞有人遭遇蜂螫，因此大家對於蜂的印象多是負面的，甚至有恐懼感。其實在生態系中，蜜蜂扮演幫植物授粉的重要角色，少了牠許多農作物都會欠收甚至無法結果。

此次東方蜂選中昆蟲館特展區入口的木作當成新家，動物園指出，剛開始牠們是從靠近地面的木板縫隙進入，保育員擔心參觀的民眾會被腳邊低飛的蜂群嚇到，於是趁著夜晚蜜蜂休息後，將靠地面附近的縫隙封住，改在高處另開一個口，經過幾天的練習，蜜蜂已經熟悉新家的動線，現在遊客已經可以看到入口會有蜂群集結，裡面有剛帶著花粉回來的工蜂，仔細觀察不難看到蜜蜂後腳上的花粉團，也顯示蜂群在新環境已經慢慢穩定下來。

動物園說，「我家蟲住民」特展即將在農曆年後畫下句點，歡迎遊客前往「我家蟲住民」特展，近距離觀察本土「蜂朋友」的社群活動。

蜜蜂 動物園 露營

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