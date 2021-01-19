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「大頭貓」染重病多處骨折差點安樂死 愛心飼主陪牠重獲新生

聯合新聞網 / 綜合報導
接受第一次手術的大ちゃん，看起來相當虛弱。圖擷取自まいどなニュース
接受第一次手術的大ちゃん，看起來相當虛弱。圖擷取自まいどなニュース

飼養貓狗當寵物雖然流行，但路上仍有許多流浪貓狗沒有飼主，一旦遇上意外受傷，就可能面臨悲慘的命運。不過日本最近，有隻幸運找到善良飼主的貓咪，得以養傷後重獲新生，因而傳為美談。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，大阪有隻大頭公貓「大ちゃん」，在2020年4月時碰到交通事故，身受重傷。當地機構雖然暫時收留她，但表示如果在期限內沒人收養，就會進行安樂死。所幸，有位熱愛貓咪，已經養了11隻貓的網友kiyochari看到消息，決定收留大ちゃん。

然而在接受檢查後，才發現大ちゃん不只是有交通事故的外傷，更被驗出白血病、貓愛滋病。Kiyochari不放棄，決定和大ちゃん持續找尋活下去的方式。於是大ちゃん在扶養後的七個月內，前後又接受了骨折、斷尾、長閉塞等等前後四個手術。

日本一隻貓咪「大ちゃん」遭遇交通事故、疾病等困擾，所幸碰到善良飼主，在2020年前後接受4次手術後重獲新生。圖擷取自まいどなニュース
日本一隻貓咪「大ちゃん」遭遇交通事故、疾病等困擾，所幸碰到善良飼主，在2020年前後接受4次手術後重獲新生。圖擷取自まいどなニュース

Kiyochari表示，看到大ちゃん痛苦的樣子，她自己也覺得心如刀割，因此她經常紀錄大ちゃん如排泄等生活作息，並小心安排她的飼料。隨著復健進行，大ちゃん的身體狀況逐漸好轉，更從一隻怕生的貓，變得會能在人類懷裡安心睡著。目睹重獲新生的大ちゃん，Kiyochari也感到一切的努力都值得。

大ちゃん的故事也引來不少網友的討論，表示「有飼主滿滿的愛，大ちゃん很幸福吧」、「大ちゃん能遇到善良的人真的是太好了，雖然沒辦法完全阻絕交通事故和安樂死處置，但能幫到一點點也好」、「加油努力，要幸福地活下去喔」、「貓狗突然跳出來真的很危險，開車的時候都要注意」。

日本 貓咪

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