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斑頭雁首度現身台灣 鳥友大陣仗擠入礁溪農路嚇壞住戶

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
礁溪鄉塭底的農路，擠滿鳥友車輛，嚇壞當地住戶。記者張議晨／攝影
礁溪鄉塭底的農路，擠滿鳥友車輛，嚇壞當地住戶。記者張議晨／攝影

飛行高度可達8000至1萬公尺的冬候鳥「斑頭雁」，近日在宜蘭礁溪時潮一帶濕地現蹤，由於這是斑頭雁首次在台灣有觀察紀錄，小小農村2天來擠入上百名鳥友，水田邊架起相機、大砲賞鳥，當地居民還被鳥友大陣仗嚇到「到底在拍什麼？」，直到鳥友說明原因，才放下心中疑問「為了一隻鳥竟然這麼瘋狂！」

斑頭雁生活在中亞、西藏、蒙古等地，屬於高原鳥類，避冬時會往南遷徙，因飛行高度動輒8000公尺以上，輕鬆就可跨越喜馬拉雅山脈，飛往南亞過冬，是全球飛行高度最高的鳥類。

本月12日，蘇澳無尾港文教促進會在無尾港周遭水田進行調查時，意外發現有8隻斑頭雁現蹤，消息傳出後引起鳥圈熱議，13日晚間，這8隻斑頭雁向北飛行，最後選在礁溪鄉時潮附近濕地休息。

僅容兩部車交會的小小農路，近日湧入近百部鳥友車輛，水田邊架起相機、大砲守株待兔，只為了拍到罕見嬌客倩影。

附近居民被突如其來陣仗嚇到，腦中滿是問號，「怎麼一下子跑出這麼多人？」、「他們拿機器在幹什麼？」，直到熱情鳥友說明原因，才讓住戶放下心中疑惑，「沒想到為了一隻鳥，竟然這麼瘋狂！」

賴姓鳥友說，斑頭雁飛行高度約在海拔8000至1萬公尺，在所有鳥類中名列前茅，首先在蘇澳發現後，往北飛行，昨晚在礁溪時潮過夜，雖然斑頭雁非瀕危物種，但首次現身台灣，意義非凡，而且在礁溪農村就能拍到，機會千載難逢，可想見鳥友瘋狂程度。

礁溪鄉塭底的農路，擠滿鳥友車輛，水田旁眾多鳥友架起相機、大砲，突如其來的陣仗，嚇壞當地住戶。記者張議晨／攝影
礁溪鄉塭底的農路，擠滿鳥友車輛，水田旁眾多鳥友架起相機、大砲，突如其來的陣仗，嚇壞當地住戶。記者張議晨／攝影
礁溪鄉塭底的農路，擠滿鳥友車輛，水田旁眾多鳥友架起相機、大砲，突如其來的陣仗，嚇壞當地住戶。記者張議晨／攝影
礁溪鄉塭底的農路，擠滿鳥友車輛，水田旁眾多鳥友架起相機、大砲，突如其來的陣仗，嚇壞當地住戶。記者張議晨／攝影
礁溪鄉塭底的農路，擠滿鳥友車輛，水田旁眾多鳥友架起相機、大砲，突如其來的陣仗，嚇壞當地住戶。記者張議晨／攝影
礁溪鄉塭底的農路，擠滿鳥友車輛，水田旁眾多鳥友架起相機、大砲，突如其來的陣仗，嚇壞當地住戶。記者張議晨／攝影
飛行高度可達１萬公尺的斑頭雁，首度現身台灣，引起鳥友瘋狂追逐。圖／賴姓鳥友提供
飛行高度可達１萬公尺的斑頭雁，首度現身台灣，引起鳥友瘋狂追逐。圖／賴姓鳥友提供
飛行高度可達１萬公尺的斑頭雁，首度現身台灣，引起鳥友瘋狂追逐。圖／賴姓鳥友提供
飛行高度可達１萬公尺的斑頭雁，首度現身台灣，引起鳥友瘋狂追逐。圖／賴姓鳥友提供

濕地 蘇澳 賞鳥

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