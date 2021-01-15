斑頭雁首度現身台灣 鳥友大陣仗擠入礁溪農路嚇壞住戶

飛行高度可達8000至1萬公尺的冬候鳥「斑頭雁」，近日在宜蘭礁溪時潮一帶濕地現蹤，由於這是斑頭雁首次在台灣有觀察紀錄，小小農村2天來擠入上百名鳥友，水田邊架起相機、大砲賞鳥，當地居民還被鳥友大陣仗嚇到「到底在拍什麼？」，直到鳥友說明原因，才放下心中疑問「為了一隻鳥竟然這麼瘋狂！」

斑頭雁生活在中亞、西藏、蒙古等地，屬於高原鳥類，避冬時會往南遷徙，因飛行高度動輒8000公尺以上，輕鬆就可跨越喜馬拉雅山脈，飛往南亞過冬，是全球飛行高度最高的鳥類。

本月12日，蘇澳無尾港文教促進會在無尾港周遭水田進行調查時，意外發現有8隻斑頭雁現蹤，消息傳出後引起鳥圈熱議，13日晚間，這8隻斑頭雁向北飛行，最後選在礁溪鄉時潮附近濕地休息。

僅容兩部車交會的小小農路，近日湧入近百部鳥友車輛，水田邊架起相機、大砲守株待兔，只為了拍到罕見嬌客倩影。

附近居民被突如其來陣仗嚇到，腦中滿是問號，「怎麼一下子跑出這麼多人？」、「他們拿機器在幹什麼？」，直到熱情鳥友說明原因，才讓住戶放下心中疑惑，「沒想到為了一隻鳥，竟然這麼瘋狂！」