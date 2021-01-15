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新竹動物園迎接新成員 可愛水豚進住昆蟲館

中央社 / 新竹市15日電
新竹市立動物園旁的台灣昆蟲館新來1隻有著呆萌外表及溫和個性的水豚。圖／新竹市政府提供
新竹市立動物園旁的台灣昆蟲館新來1隻有著呆萌外表及溫和個性的水豚。圖／新竹市政府提供

新竹市立動物園旁的台灣昆蟲館，最近迎接新夥伴水豚，模樣可愛吸睛，園方表示，水豚目前還在適應新環境，民眾靠近欣賞時，不要過大動作驚擾。

新竹市立動物園今天發新聞稿表示，水豚因年紀小、對環境仍保持高度警戒，每當飼育員餵食時，牠都會防禦本能地衝進水裡躲避，再悄悄觀察四周動靜，也因此現階段將水豚安排在較小的展區，等牠習慣後再安排舒適友善空間。

竹市動物園表示，水豚因名字及外型，常被誤認是水裡的豬，其實水豚是現存世界上最大的齧齒類動物，與老鼠同類。

動物園指出，成年的水豚重量可達到40至50公斤，身長約107至134公分，肩高為50至64公分，與動物園內的天竺鼠及絨鼠體型相差甚遠，但相同的是牠們上下顎各有1對終身不停生長的門牙，因此必須藉由啃咬來磨牙。

台灣昆蟲館指出，水豚是半水生的哺乳動物，所以耳朵、眼睛及鼻子和河馬一樣，呈現一直線，以便泡在水中躲避敵人或發呆，也常常瞇著眼睛不動看向遠方。

竹市府表示，目前水豚居住的台灣昆蟲館為免費入場，館內有甲蟲、眼鏡凱門鱷、蘇卡達象龜、守宮及灰鸚鵡等動物，另有許多教育及體驗課程，詳情可上台灣昆蟲館官網查詢。

動物園 新竹

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