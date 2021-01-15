新竹市也有水豚君 呆萌亮相尚未取名

新竹市立動物園旁的台灣昆蟲館新來1隻有著呆萌外表及溫和個性的水豚，市立動物園指出，這隻6個月大的雄水豚尚未取名，因仍在適應新環境，請遊客靠近牠時不要過大動作驚擾。

市立動物園園長楊礎遠說，小水豚對環境仍保持高度警戒，每當飼育員餵食時，牠都會防禦本能地衝進水裡躲避，再悄悄觀察四周動靜，也因此目前安排在較小的展區，待牠習慣後將安排舒適友善的空間。

園方指出，水豚因名字及外型常被誤認是「水裡的豬」，其實水豚是現存世界上最大的齧齒類動物，與老鼠同類，成年水豚可重達40至50公斤，身長約107至134公分，肩高為50至64公分。

台灣昆蟲館指出，水豚是半水生的哺乳動物，耳朵、眼睛及鼻子和河馬一樣，呈現一直線，以便泡在水中躲避敵人或發呆，慵懶習性是賣萌一大特質，常常瞇著眼睛不動地看向遠方。

市府指出，台灣昆蟲館免費參觀，館內有甲蟲、眼鏡凱門鱷、蘇卡達象龜、守宮及灰鸚鵡等，還有許多教育及體驗課程，包含小小飼育員可學習如何照顧甲蟲、迷你馬、絨鼠等動物，昆蟲動物小學堂則可近距離觀察青蛙、變色龍、玉米蛇等，詳情可上網http://taiwan.insectweb.org/index.php/seasonal-activities/seasonal-activities-hsinchu 查詢。