苗縣新年度首傳死亡石虎 遺體外傷引揣測

苗栗縣民眾今天在通霄鎮產業道路發現1隻死亡石虎po網求助，部分網友見照片中遺體多處毛皮濕透，揣測疑遭野狗咬死；縣府農業處指出，這是今年首起死亡石虎通報，詳情待查。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科指出，中午12時許接獲通報指稱，通霄鎮通灣里靠近海邊一處產業道路發現1具動物遺體，疑似石虎，保育人員前往現場將遺體帶離，證實為今年第1起石虎死亡案例。

發現民眾第一時間不確定是否為保育類野生動物石虎，拍下照片在臉書公開社團「苗栗大小事」po文詢問「這是石虎嗎？」網友紛紛留言提供辨識特徵，並提醒「先通報」，也有網友看了照片認為「濕答答的痕跡，跟被狗咬的貓屍根本一樣」，懷疑石虎是遭野狗攻擊咬死，引發議論。

縣府農業處表示，發現死亡石虎地點附近的台1線129公里路段，2019年曾有石虎路殺案件紀錄，死亡石虎身上雖有外傷，但傷勢、死因都有待專業獸醫師進一步檢查後才能確認，對於外界揣測無法證實。