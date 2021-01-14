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野水牛誤踩 北市府：禁用山豬吊抓動物違者開罰

中央社 / 台北14日電

北市動保處今天表示，陽明山附近先前1隻野化水牛誤踩山豬吊受困，幸經民眾協助拆除，水牛後腳受輕傷，依動保法規定，利用山豬吊等獸鋏捕抓動物，最高罰新台幣7萬5000元。

台北市動物保護處發布新聞資料指出，士林區平等里附近菜園日前發生1隻野化水牛因誤踩陷阱遭困住，事發後透過與居民合作協助水牛脫困，所幸水牛僅後腳受輕傷。

動保處發現，野化水牛誤踩陷阱為山豬吊，山豬吊的設計是使用堅韌金屬鋼索，動物遭套住後會劇烈掙扎，讓鋼索更加陷入動物肢體表皮，可能造成斷肢、死亡等後果。

動保處表示，行政院農委會已公告「非經主管機關許可，禁止使用含金屬材質套索陷阱捕捉動物」，並在去年3月1日起生效，若使用山豬吊等陷阱捕捉動物，可處1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰。

動保處指出，已擴大抽查所有五金業者是否販售捕獸鋏，也會同步宣導禁用山豬吊；至於陽明山野化水牛所誤踩的山豬吊陷阱，已當成證物保管，會持續調查案發原因。

動保處表示，民眾發現有使用中的捕獸鋏、山豬吊等，可立即通知主管機關派人移除，若動物已誤觸陷阱，可打1999市民專線或24小時動物救援專線（02）8791-3064或8791-3065通報。

水牛 北市 陽明山

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