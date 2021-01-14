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新北不擬續養貓犬一年逾百隻 拉高門檻防棄養

中央社 / 新北14日電
寵新北市動保處持續辦理動物認養宣導活動，並籲民眾對待寵物應如同家人，善盡飼主責任勿隨意棄養。（新北市動保處提供）中央社
寵新北市動保處持續辦理動物認養宣導活動，並籲民眾對待寵物應如同家人，善盡飼主責任勿隨意棄養。（新北市動保處提供）中央社

新北市政府動物保護防疫處表示，為防止動保法規定「不擬續養」淪為部分飼主變相棄養合法管道，已提高相關限制及罰則，但109年不擬續養收容貓犬仍多達135隻。

動保處指出，依據動物保護法規定，各縣市主管機關應規劃設置動物收容處所，初衷是為了幫助真正有困難的飼主，但有些人卻把飼養多年的寵物像丟垃圾一樣丟進收容所。

動保處表示，為避免「不擬續養」淪為部分飼主變相棄養合法管道，新北已拉高不擬續養門檻，飼主除需完成寵物登記、絕育手術及已施打當年度狂犬病疫苗等責任外，還需透過動保處「毛寶貝幸福轉運站」網站轉介，待媒合30天後未尋得欲飼養新飼主，原飼主才可將不擬續養寵物帶至動物之家收容照護。

動保處表示，若飼主違反不擬續養相關規定可依法開罰新台幣8萬3000元；若隨意棄養動物可依法處3萬元至15萬元罰鍰。根據統計，去年不擬續養被飼主送進動物之家收容犬貓達135隻。

寵物 棄養

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