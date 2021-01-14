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罕見斑頭雁首訪台灣 無尾港溼地志工樂翻

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
今晨斑頭雁在礁溪時潮出沒，被鳥友拍下倩影。圖／賴姓攝影師提供
今晨斑頭雁在礁溪時潮出沒，被鳥友拍下倩影。圖／賴姓攝影師提供

飛行高度可達8000至1萬公尺的冬候鳥「斑頭雁」，近日悄悄抵達宜蘭！最近有鳥友在蘇澳鎮無尾港濕地拍到斑頭雁倩影，數量多達8隻，今晨從蘇澳轉往礁溪鄉時潮濕地過夜，由於這是台灣首次有鳥友記錄到斑頭雁來台，引起鳥圈一陣熱議。

斑頭雁生活在中亞、西藏、蒙古等地，屬於高原鳥類，避冬時會往南遷徙，因飛行高度動輒八千公尺以上，輕鬆就可跨越喜馬拉雅山脈，飛往南亞過冬。

近日有鳥友觀察到斑頭雁現蹤在蘇澳無尾港地區，共有8隻來台灣過冬，而這也是台灣第一次記錄到斑頭雁過境的蹤跡，消息傳出後引起鳥圈熱議，爭相追逐這8隻嬌客的倩影。

第一次記錄的無尾港文教促進會成員，對於斑頭雁到來深感訝異，「溼地復育有成，才有機會迎來這群嬌客」。

無尾港文教促進會秘書游月慈說，無尾港長期進行水鳥保育，本月12日上午，工作人員例行到附近水田進行水鳥調查，發現8隻未在記錄中的鳥類群聚覓食，正巧幾天前電視節目播放斑頭雁特輯，仔細比對下，赫然發現這8隻倩影原來就是斑頭雁。

首次來台避冬的斑頭雁，讓進行鳥調的促進會成員大感驚喜，拍下幾張照片後，傳送至中華鳥會，由鳥會專家學者了解其來台原因，游月慈笑說，無尾港溼地保育有成，已有120多種水鳥出沒，如今斑頭雁到訪，為溼地新增一筆鳥類觀察紀錄。

不過，斑頭雁僅在無尾港短暫停留一天，13日就啟程往北飛行，最後於礁溪時潮濕地停留覓食，賴姓攝影師今在時潮捕捉到這群罕見嬌客，用快門拍下牠們短暫身影。

賴姓攝影師說，斑頭雁飛行高度約在海拔8000至1萬公尺，在所有鳥類中名列前茅，首先在蘇澳發現後，往北飛行，昨晚在礁溪時潮過夜，能夠拍到首次來訪的斑頭雁，機會千載難逢。

今晨斑頭雁在礁溪時潮出沒，被鳥友拍下倩影。圖／賴姓攝影師提供
今晨斑頭雁在礁溪時潮出沒，被鳥友拍下倩影。圖／賴姓攝影師提供
今晨斑頭雁在礁溪時潮出沒，被鳥友拍下倩影。圖／賴姓攝影師提供
今晨斑頭雁在礁溪時潮出沒，被鳥友拍下倩影。圖／賴姓攝影師提供
今晨斑頭雁在礁溪時潮出沒，被鳥友拍下倩影。圖／賴姓攝影師提供
今晨斑頭雁在礁溪時潮出沒，被鳥友拍下倩影。圖／賴姓攝影師提供

蘇澳 濕地

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