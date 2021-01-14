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樹懶疑翹家？動物園：見狀民眾很幸運
北市動物園在昨日上演樹懶爬上欄杆以「倒掛」姿勢翻上遊客步道，遊客見狀紛紛戲稱樹懶「逃家」，最後由保育員把牠「勸」回家，動物園表示，樹懶沒有逃家，只是正常活動，也提醒樹懶雙爪鋒利，民眾避免觸摸以免遭劃傷。
動物園表示，此次翻上圍欄的是樹懶「葉黃」，但這並不是逃家，而是葉黃本來就住在穿山甲館裡面，有時會離開巢箱，在館裡面趴趴走，有時候也會翻上遊客的步道。
動物園表示，昨日保育員擔心雙方安全前來前來提醒，是因為樹懶雖然動作慢，但爪子尖銳有力，擔心樹懶揮舞雙手的時候會劃傷遊客，另外，儘管樹懶們早已習慣遊客在身旁走動，但如果有遊客觸摸牠，可能會讓牠因緊張而反擊。
至於樹懶為什麼會到遊客步道？動物園表示，「葉黃」個性本來就比較活潑，到處趴趴走是很正常的事，這次與樹懶近距離接觸的遊客也「很幸運」，因為這幾天天氣回暖，動物才變得比較有活力，遊客才有機會近距離欣賞樹懶可愛的樣子。
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