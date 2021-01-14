【動物冷知識】貓腹恐怖寄生蟲 被感染後會「控制不住變貓奴」？

哈囉大家好，我是帽帽！

今天我們來看寄生蟲的動物冷知識吧！

雖然這種蟲平常與我們和平共存，但一失衡仍然會造成臉部刺癢不適感、臉部泛紅、微血管擴張、毛孔粗大、似青春痘痤瘡的丘疹膿疱，也是酒糟肌的常見表現。

這種寄生蟲目前只出現在魚類，雖然會影響他們與同年齡的魚看起來較小、營養不良外，基本上對他們的身體健康沒有太大的影響。

曾有魚類食品業者因為製程疏忽，導致消費者打開鮪魚罐頭時，發現縮頭魚虱的案例。

研究團隊也針對黑猩猩做過實驗，讓受到弓形蟲感染的黑猩猩，進行對人類、豹、老虎、和獅子的尿液之嗅覺測試，結果發現受感染的黑猩猩喜歡待在豹尿氣味附近。研究者認為黑猩猩對於豹與其他大貓動物所反應的行為差異是因為黑猩猩與豹之間存在獵物與掠食者的關係，而老虎與獅子都不是黑猩猩的天敵。

甚至有人認為貓奴是否也收到弓形蟲的影響，特別愛貓？

順帶一提，弓形蟲也會引發一種稱為「弓形蟲病」的症狀，通常病徵輕微或具有自限性，但是會對胎兒和具有免疫缺陷的人或貓造成嚴重甚至是致命的傷害。

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