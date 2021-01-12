雙猴賓士車搞「車震」 網同情車主：還要清子孫

提起高雄柴山，除了柴山風景吸引人外，最富盛名的就台灣獼猴，不僅猴滿為患，搶食爬山山友食物、騷擾鄰近社區更是時有所聞，造成居民困擾。有網友在「爆廢公社公開版」貼文抱怨，跟朋友上柴山喝咖啡，就因台灣獼猴在車上「辦大事」，朋友的臉綠了，車子也毀了。

原PO文中表示，朋友第一次上柴山喝咖啡，停在路旁的轎車就被獼猴在車頂搞「車震」，朋友的臉都綠了。原PO說「其實車震就算了，更可憐的是被車震的賓士車，朋友還要幫它擦子孫跟擦大便」，原PO開玩笑說「可以簽樂透加威力彩了」。

文PO上網後，引起不少網友熱議留言「獼猴三秒俠」、「快槍俠」、「哇賽，整個騎上去欸」，有網友說「抓到『猴』了乎，還在車頂公開」、「牠居然知道不能留種」，更有網友表示猴子識貨「內行的！把妹知道借豪車」、「很識貨，哈哈哈」、「一般的車還看不上眼」、「車頂動猴」。

有網友對獼猴完事還留屎直覺「要擦大便蠻噁心」，原PO更留言回應「朋友臉都綠了，大便都大了，還把子子孫孫噴在車頂」，更多網友歪樓，藉此猜起樂透號碼「捅了12下， 02、09、12」、「猴是9」，也有網友質疑「猴子也懂車震」。

根據「國語日報科學版」報導，台灣獼猴的交配季通常為每年的10月至隔年的2月，生育季則是每年的3月至6月，而嬰猴出生多集中在4至6 月，而台灣獼猴懷孕期約為162天。在進入「交配季」之前，雌雄猴通常都已換毛完成，雄猴體型也會變得壯碩，好迎接交配季的來臨。