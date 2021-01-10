貓貓被洪水沖走…8個月後遇好心人找到失主 網笑：失蹤還白白胖胖

貓貓突然出現在家門前，可能是有求於你！去年5月美國密歇根州暴雨成災洪水氾濫，1隻名叫Olive的貓咪因此失蹤，主人遍尋不獲，只好放棄。事隔近8個月，一對夫婦在家門前發現有貓咪徹夜在門外叫喊，正當兩口子把牠捉住想收養時，卻從牠身上尋獲晶片，發現牠正是因水災已失蹤多時的Olive，隨即聯絡原主人。網友知悉這宗貓貓回家記後大讚暖心，又笑言為何Olive流浪多時卻吃得肥肥白白。

去年5月，密歇根州中部暴雨成災，洪水破壞了許多房屋，迫使逾萬人撤離，更有2座大壩倒塌。灰貓Olive在5月17日失蹤，並展開了近8個月的流浪旅程。

直至日前，密歇根州密德蘭市（Midland）女子Ashley Flood和丈夫Jeremy晚上看電視時，突然聽到貓叫聲，但他們沒有養貓，雖然附近鄰居的貓經常到處遊走，但總會按時回家，可是這隻貓在他們的門口待了很久。他們出外查看，發現眼前是隻灰色貓咪，因為牠看起來很健康，Flood沒有多理會便回到屋內。

當晚他們讓灰貓繼續留在屋外，結果晚上被牠的叫聲吵醒了好幾次。Flood覺得貓咪翌晚還是會回來，於是向養貓的朋友請教後，借來箱子和貓糧等，在箱內放好毛巾等捕捉貓咪。等到太陽下山後，灰貓真的再次出現，「牠馬上走進箱子，我只能說她明顯在發抖」，令看得於心不忍，能在箱子內睡一晚，但總好過讓牠繼續流浪。

Flood其後將貓咪帶到動保組織「Humane Society of Midland County」檢查，想知道牠身上有沒有晶片，如果貓咪沒有主人，他們打算收養。不過職員發現貓咪有晶片，幾分鐘就找到貓咪的年齡、生日及主人聯繫方式等資料。

貓咪原來叫Olive，牠是去年春季洪水時走失的貓，Flood稱聯絡貓主時，對方不敢相信竟然事隔8個月還找到Olive，他們甚至以為Olive已在水災期間死了。主人馬上趕去接貓。Flood稱Olive迷路多月仍能和家人團聚實在太美好，很慶幸能提供幫助。

網友形容事件簡直難以置信，因為貓咪走失已超過半年，找回的機會極其渺茫，但又好奇Olive看起來吃好睡好，「又胖又毛髮蓬鬆」，而且「樣子似乎不想被人發現」。有留言提到這個故事最有趣的地方，是貓咪因洪水失蹤，卻被一個姓「Flood」（洪水、氾濫）的人發現。

Humane Society of Midland County其後在facebook專頁分享事件，並呼籲所有主人都應考慮為寵物植入晶片，因為不少走失寵物正是靠晶片找回主人，特別是那些已經失蹤一段時間的寵物。

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文章授權轉載自《香港01》