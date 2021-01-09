快訊

新冠境外移入+3！印尼、菲律賓入境 持陰性報告卻確診

搶集中檢疫所陸返台者最多 頻問「真的像監獄嗎？」

網紅黑熊懂站立、揮手被疑「人扮的」 飼養員：遊客害的

香港01 / 陳進安
中國四川成都動物園一隻3歲多的黑熊「周周」近日在網絡走紅，事源牠懂站立揮手，更因此被懷疑是「人假扮的」。 圖／紅星新聞
中國四川成都動物園一隻3歲多的黑熊「周周」近日在網絡走紅，事源牠懂站立揮手，更因此被懷疑是「人假扮的」。 圖／紅星新聞

中國四川成都動物園一隻3歲多的黑熊「周周」近日在網絡走紅，事源牠懂站立揮手，更因此被懷疑是「人假扮的」。不過飼養員解釋，周周的動作應該是在模仿遊客，而熊的非自然行為，很大程度是由遊客不正確的投餵方式「訓練」而成。

據網友上傳的影片顯示，周周不但懂和人一樣站立、揮手，更會做恭喜等動作，十分可愛，猶如一個活潑小童。據飼養員李燕介紹，黑熊站立是自然行為，但像人一樣揮手卻不是自然行為。她解釋，周周非常聰明，目前的智力大概相當於三四歲的小朋友。由於在模仿遊客揮手時，遊客便會投餵食物，這樣久而久之就摸索到了規律，形成一種有意識的條件反射。

她續指，飼養員平時也會對動物進行一些行為訓練，如遊客日常中掉了手機等進熊運動場，飼養員就會發出敲門聲、口哨等召回信號，讓動物回到內室後再去，但她強調揮手並非行為訓練內容，而是遊客不正確的投餵方式訓練而成的。

至於為何熊對站立討食駕輕就熟，她解釋是因為貪吃，但強調並非動物園提供的正餐未讓熊吃飽，而是因為具有特殊的身體特點，需要在冬天來臨前吃很多的食物累積脂肪，讓脂肪形成一層保溫層，而當熊在冬眠的時候，產生的新陳代謝廢物可進入再生循環，避免廢物聚集成有害物質，保證熊體內的蛋白供應，因此不停地吃可以說是一種熊的本能。

不過她同時反覆呼籲遊客千萬不要投餵動物，因這除了破壞動物的正常飲食習慣，過多的沒營養的「零食」還會令牠們容易腹瀉或消化不良。加上人類身上攜帶的致病細菌，也會通過投食的食物傳染給動物，如動物誤食膠袋等包裝製品，更可嚴重至死亡。因此，雖然周周揮手的動作很可愛，但背後其實隱藏風險。

延伸閱讀：

小黑熊疑誤中陷阱受傷 台中谷關馬路上拖腿奔跑畫面曝光

野生大熊貓沉迷馬糞無法自拔 長達10年研究終發現原因與天氣有關

文章授權轉載自《香港01》

黑熊 動物園

相關新聞

網紅黑熊懂站立、揮手被疑「人扮的」 飼養員：遊客害的

中國四川成都動物園一隻3歲多的黑熊「周周」近日在網絡走紅，事源牠懂站立揮手，更因此被懷疑是「人假扮的」。不過飼養員解釋，周周的動作應該是在模仿遊客，而熊的非自然行為，很大程度是由遊客不正確的投餵方式「訓練」而成。

食蟹獴吃廚餘對生態的隱憂　屏東林管處呼籲：別那麼做

屏東縣獅子鄉雙流森林遊樂區，近期因遊客增加，環境髒亂的問題也隨之而起，連帶影響保育類野生動物食蟹獴的覓食行為，不僅出現野...

【圖輯】照片看歷史／國內首座野生動物保護區 1994年成立

台北市首座野鳥保護區在華江橋雁鴨公園1994年01月09日揭幕，開放首日，即吸引大批遊客前往觀賞雁鴨、候鳥棲息生態。

斷嘴鸚鵡陷命危 善心人打造「新鳥喙」：硬到電鋸才能破壞

鳥喙可以用來自衛、進食，對鳥類來說相當重要，而巴西有隻可憐的鸚鵡，因為鳥喙受到嚴重傷害，恐怕讓牠面臨生命危險。幸好最後受到專業人員幫助，為牠打造出新的喙部，也賦予牠全新鳥生。

母幼獼猴闖鬧雲科大附近社區 先後被捕將野放

2隻台灣獼猴橫行雲林科技大學附近龍潭里社區多年，居民不堪其擾，雲林縣政府農業處日前先與居民成功誘捕母猴，今天在同地點順利...

口湖鄉長表揚盡忠職守的狗狗 冷到5度仍堅守烏魚子

天寒地凍，尤其沿海空曠地面，強烈季風夾帶寒流直驅而入，讓人冷到受不了，目前正值雲林口湖鄉烏魚子盛產期，許多魚塭業者冒著強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。