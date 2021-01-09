網紅黑熊懂站立、揮手被疑「人扮的」 飼養員：遊客害的

中國四川成都動物園一隻3歲多的黑熊「周周」近日在網絡走紅，事源牠懂站立揮手，更因此被懷疑是「人假扮的」。不過飼養員解釋，周周的動作應該是在模仿遊客，而熊的非自然行為，很大程度是由遊客不正確的投餵方式「訓練」而成。

據網友上傳的影片顯示，周周不但懂和人一樣站立、揮手，更會做恭喜等動作，十分可愛，猶如一個活潑小童。據飼養員李燕介紹，黑熊站立是自然行為，但像人一樣揮手卻不是自然行為。她解釋，周周非常聰明，目前的智力大概相當於三四歲的小朋友。由於在模仿遊客揮手時，遊客便會投餵食物，這樣久而久之就摸索到了規律，形成一種有意識的條件反射。

她續指，飼養員平時也會對動物進行一些行為訓練，如遊客日常中掉了手機等進熊運動場，飼養員就會發出敲門聲、口哨等召回信號，讓動物回到內室後再去，但她強調揮手並非行為訓練內容，而是遊客不正確的投餵方式訓練而成的。

至於為何熊對站立討食駕輕就熟，她解釋是因為貪吃，但強調並非動物園提供的正餐未讓熊吃飽，而是因為具有特殊的身體特點，需要在冬天來臨前吃很多的食物累積脂肪，讓脂肪形成一層保溫層，而當熊在冬眠的時候，產生的新陳代謝廢物可進入再生循環，避免廢物聚集成有害物質，保證熊體內的蛋白供應，因此不停地吃可以說是一種熊的本能。

不過她同時反覆呼籲遊客千萬不要投餵動物，因這除了破壞動物的正常飲食習慣，過多的沒營養的「零食」還會令牠們容易腹瀉或消化不良。加上人類身上攜帶的致病細菌，也會通過投食的食物傳染給動物，如動物誤食膠袋等包裝製品，更可嚴重至死亡。因此，雖然周周揮手的動作很可愛，但背後其實隱藏風險。

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文章授權轉載自《香港01》