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斷嘴鸚鵡陷命危 善心人打造「新鳥喙」：硬到電鋸才能破壞

聯合新聞網 / 綜合報導
巴西一隻鸚鵡因鳥喙受到嚴重傷害陷入命危。 圖擷自renasceracn Instagram
巴西一隻鸚鵡因鳥喙受到嚴重傷害陷入命危。 圖擷自renasceracn Instagram

鳥喙可以用來自衛、進食，對鳥類來說相當重要，而巴西有隻可憐的鸚鵡，因為鳥喙受到嚴重傷害，恐怕讓牠面臨生命危險。幸好最後受到專業人員幫助，為牠打造出新的喙部，也賦予牠全新鳥生。

根據立陶宛網站「Bored Panda」指出，位於巴西普拉努拉市（Planura）的動保組織Renascer CAN於3年前成立，團體宗旨在拯救有「危急狀況」的動物。而在創始人保羅（Paulo Roberto Martins Nunziata）與博士瑪麗亞（ Maria ngela PanelliMarchió）攜手幫助下，一隻鳥喙受到嚴重破壞的鸚鵡得到了生存機會。

動保團體為鸚鵡造人工鳥喙。 圖擷自renasceracn Instagram
動保團體為鸚鵡造人工鳥喙。 圖擷自renasceracn Instagram

其中，瑪麗亞專門研究動物骨科，並擅於重建義肢，她使用「聚甲基丙烯酸甲酯」為鸚鵡打造了人工鳥喙，其堅硬程度甚至要用電鋸才可能鋸斷。

儘管裝上新鳥喙的鸚鵡現在已完全康復，但組織也無法將牠放回自然棲地，因為鳥喙使用頻率非常高，總有一天會掉落。但無庸置疑的是，鸚鵡現在的生活能力已沒有問題，而正是因為這些具有愛心的動保人士賦予牠的機會。

新鳥喙出爐！ 圖擷自renasceracn Instagram
新鳥喙出爐！ 圖擷自renasceracn Instagram

有了新鳥喙的鸚鵡，看起來像是在微笑一般。 圖擷自renasceracn Instagram
有了新鳥喙的鸚鵡，看起來像是在微笑一般。 圖擷自renasceracn Instagram

巴西 義肢 愛心

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