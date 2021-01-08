快訊

彭斯會補刀川普嗎？白宮的眾叛親離與憲法25修正案

警政高層大調動！台南、高雄、新北警局長傳換方仰寧等人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金剛猩媽育兒出奇招 天冷還能把孩子當「圍巾」

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
金剛媽咪育兒天冷把孩子當圍巾用。圖／台北市立動物園提供
金剛媽咪育兒天冷把孩子當圍巾用。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園裡才剛滿兩個月大的新生金剛猩猩寶寶「Jabali」，是第一隻在台灣出生的金剛猩猩寶寶，猩媽「Tayari」育兒頻頻出新招，除了把「Jabali」抱在胸前或扛在背上，還出現把「Jabali」頂在頭上或讓「Jabali」坐在媽媽腳背移動等各種有趣的育兒姿勢，「Tayari」還以身教的方式，帶著「Jabali」探索戶外活動場的各個角落。動物園提醒大家，親臨現場觀察金剛猩猩家族時要保持安靜，避免打擾到猩媽育兒。

雖然金剛猩猩的基因與人類基因有98.4%的相似，但比起人類寶寶的學習成長，金剛猩猩寶寶的發展似乎更快一些。現在70日齡的金剛猩猩寶寶「Jabali」，可以靠自己的力量穩穩地抓在媽媽身上，「Tayari」開始有較多的自由時間，重新恢復對爬樹的熱情，帶著小「Jabali」在戶外活動場到處探索。保育員甚至觀察到猩媽「Tayari」帶著兩個月大的寶寶爬到樹上嘗試折斷樹枝，彷彿以身教在教導「Jabali」如何突破各種護樹措施。

生長在熱帶雨林的西部低地金剛猩猩，平常多在地面上活動，但即使是體重可達200公斤的雄性個體，仍為了尋找食物爬到樹上，或是為了睡覺，也常會在環境中折斷樹枝和樹葉築巢。動物園為符合動物的野外特性，特別在金剛猩猩的戶外活動場設置許多堅固的巨大棲架，提供牠們往高處移動的選擇，但喜歡挑戰的「Tayari」從剛來到臺灣，就一直不斷有超出保育員想像的行為表現，初來到非洲動物區時，甚至在半年內，就和姊妹「Iriki」聯手讓戶外活動場的植栽變得一片枯黃。

「Jabali」是在台灣出生的第一隻金剛猩猩寶寶，這段時間保育員近距離且長時間觀察育兒行為，常常會發現「Tayari」各種意想不到的育兒行為。動物園提醒大家，親臨現場觀察金剛猩猩家族時要保持安靜，因為「Tayari」是一個謹慎的媽媽，會被過大的聲響打擾。

金剛媽咪育兒把孩子抱在懷裡。圖／台北市立動物園提供
金剛媽咪育兒把孩子抱在懷裡。圖／台北市立動物園提供
金剛猩猩的小寶寶也會吃手手。圖／台北市立動物園提供
金剛猩猩的小寶寶也會吃手手。圖／台北市立動物園提供
金剛媽咪育兒把孩子駝在背上。圖／台北市立動物園提供
金剛媽咪育兒把孩子駝在背上。圖／台北市立動物園提供

動物園

延伸閱讀

和小嫻合體「食尚」放閃 金剛大膽示愛

外送員疑寒流猝死 北市勞動局：雇主應主動為勞工送暖

小嫻恆春假日夜市擺攤 一直很想解鎖的成就

疫情害動物園養不起了 英國恐被迫將2隻大貓熊送回中國

相關新聞

金剛猩媽育兒出奇招 天冷還能把孩子當「圍巾」

台北市立動物園裡才剛滿兩個月大的新生金剛猩猩寶寶「Jabali」，是第一隻在台灣出生的金剛猩猩寶寶，猩媽「Tayari」...

影／朕也要拜！喵星人現身神社搖鈴祈福 網笑：求疫情退散嗎

新冠肺炎疫情肆虐全球，許多人都期待進入2021年後，疫情能夠盡快終結，恢復到平常的生活。最近就有日本網友，發現甚至連貓貓，都疑似在向神社請願，希望疫情能趕快結束。

寒流警報冷血動物鱷魚超怕冷 鱷魚大王靠這招讓牠保命

寒流發威，冷血動物鱷魚超怕冷，嘉義縣義竹鄉鱷魚大王林明昆與兒子林建豪父子檔，委託科技公司製做獨創鈦金屬電熱棒，為鱷魚池加...

擎天崗的牛不是我的牛！誰為陽管處解開枷鎖

陽明山擎天崗的水牛近期接連死亡令人揪心，30幾頭牛陸續喪命實屬異常，當民代忙著當柯南查死因，陽明山國家公園管理處疲於解釋之際，大家都忽略了到底誰是屠牛元凶，還有後續這批牛群該何去何從、擎天崗草原景觀存廢，這些涉及動物福利、自然景觀維護、龐大的維護成本等複雜的課題，已到了陽管處當下必須有所決斷的時機。

保育類黑翅鳶4隻雛鳥被偷 鳥友傷心報警

高屏溪舊鐵橋屏東端3日有鳥友發現保育類黑翅鳶在育雛，巢裡有4隻幼鳥，由於當地獵鳥嚴重，鳥友們準備今天排班監看，想不到發現...

落難紅隼被拾獲不進食 送獸醫照養恢復健康野放

金門民眾拾獲一隻誤入網羅的紅隼帶回家照養，但紅隼卻完全沒有進食，後轉送獸醫師照料，才恢復健康野放。建設處提醒民眾如果發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。